El 31 de julio del 2017 llegó a Las Estrellas una telenovela mexicana que quedó grabado en la mente de sus fans: “En tierras salvajes”. La misma fue producida por Salvador Mejía para Televisa bajo la adaptación de Liliana Abud de la historia original escrita por Ramón Campos y Gema R. La misma fue protagonizada por Cristián de la Fuente, Diego Olivera, Horacio Pancheri y Mayrín Villanueva

O bueno, así debería haber sido. Durante los primeros anuncios de la novela la actriz Mayrín Villanueva informó a sus seguidores que estaba muy emocionada por participar en la nueva telenovela, aunque poco tiempo después la compañía realizó un comunicado de que la nueva protagonista sería Claudia Álvarez.

En el mundo de las telenovelas esto no es raro. Este tipo de series para la televisión se producen constantemente y usualmente en simultáneo, por lo que el cambio de actores que no se adecuen a los horarios de grabación es un acto común en el mundo del espectáculo. Incluso esto puede ser producto de alguna disputa entre los intereses del intérprete y la compañía contratista.

Entonces, ¿qué pasó exactamente con la actriz? ¿Fue una despedida en buenos términos con Televisa o fue causa de algún conflicto? Aquí responderemos algunas de estas preguntas que han tenido a los fans sobre la misteriosa salida de Mayrín Villanueva y que hasta el día de hoy muchos se cuestionan lo que pasó realmente entre bastidores.

¿POR QUÉ CLAUDIA ÁLVAREZ REEMPLAZÓ A MAYRÍN VILLANUEVA EN “EN TIERRAS SALVAJES”?

Como ya se mencionó antes, todo parecía ir viento en popa para la producción de Salvador Mejía en el 2017, cuando presentó por primera vez al público el elenco que le acompañaría durante la travesía de crear “En tierras salvajes”. Entre ellos se encontraban Mayrín Villanueva, Cristián de la Fuente, Diego Olivera y Horacio Pancheri.

Sin embargo, y tal como menciona Univisión, el 27 de febrero la periodista Martha Figueroa anunció en “Hoy” que Mayrín no sería la protagonista final de la telenovela. Esto sorprendió a todos considerando que 5 días antes había sido presentada como parte del elenco oficial, además de que era un rol estelar y se suponía que habían hecho un exhaustivo casting para el personaje.

De hecho, a ese momento habían varias escenas que Mayrín ya había grabado con la productora, mismas que deberían ser regrabadas por el nuevo ingreso de la serie: Claudia Álvarez. Ella inició con el cambio de imagen para poder interpretar al personaje tan pronto como pudo, ya que estas grabaciones de reemplazo se harían el 1 de marzo de ese año.

Pero, ¿qué pasó? Luego de anunciado que Claudia sería su reemplazo, la actriz decidió hacer su descargo en el programa cómico “Vecinos”, rompiendo su silencio sobre la salida abrupta del proyecto y comentando que había sido una decisión corporativa, ya que la emisión del programa empalmaría con otros dos proyectos en los que ella se encontraba y la compañía no permitía esto.

“La empresa decidió que iban a estar dos proyectos al aire en Univision y que no se podían empalmar, que si se empalmaban entonces se tendría que enlatar “En Tierras Salvajes” y obviamente no le conviene a la empresa ni al productor, entonces ellos tomaron la decisión que tenía yo que estar fuera”, comentó la actriz en el programa de radio “Javier Poza En Fórmula”.

Ella admitió haber estado dolida cuando recibió la noticia de que por políticas de la empresa debería estar fuera del proyecto, aunque no les guardó rencor a los ejecutivos de la compañía. Ella sabía que no era “suyo” el proyecto y que vendrían más en el futuro, aunque le hubiera encantado seguir con el papel.

“Yo creo que se les fue de las manos, sí fue un error que esperemos no vuelva a pasar para nadie porque no es agradable y es un des balance para el equipo", sentenció la actriz sobre este problema. Por su parte, al enterarse de todo, Claudia Álvarez llamó inmediatamente a su colega para conversar y que no haya malos entendido entre ambas.

Fue así como Claudia fue recibida como la nueva Isabel Montalbán de Otero mientras que Mayrín recibía mensajes de apoyo de todo el elenco de “En Tierras Salvajes”. El cambio finalmente no afectó al éxito de la serie y el problema fue solucionado con medidas internas, sin atender a ningún juicio o difamación de parte de la compañía o de la actriz afectada.

