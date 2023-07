En “XO, Kitty”, Choi Min-young dio vida a Dae-heon, el novio de la protagonista con el que mantenía una relación a distancia. Después del estreno de la temporada 1 de la serie de Netflix, el actor surcoreano nos brinda una visión más profunda sobre su experiencia grabando el programa y lo que espera para su personaje en la siguiente entrega.

El spin-off de “To All The Boys” se estrenó el 18 de mayo de 2023 y la mayor parte estuvo ambientada en Corea del Sur. Si bien a Anna Cathcart ya la conocíamos por su trabajo en la franquicia, Min-young apareció como un nuevo rostro. No obstante, el intérprete en realidad tiene una amplia trayectoria.

Empezó su carrera a los 12 años, cuando hizo su debut en el k-drama “Magic Thousand Characters”. Posteriormente, ha formado parte de producciones como “Strong Girl Bong-soon”, “Mr. Sunshine”, “Twenty Five, Twenty One” y muchos más.

En una entrevista exclusiva con nosotros, Choi Min-young nos contó acerca de la experiencia grabando una serie de Netflix en su país, así como lo que espera para el futuro de su personaje y su propia carrera.

1. Anteriormente, Anna me comentó que ustedes hicieron que la experiencia en Corea fuera mucho mejor y Gia dijo que le encantaba lo obsesionados que estaban todos con el pollo frito coreano. ¿Qué cosa o práctica coreana te encantaba mostrar a tus compañeros de reparto, especialmente a los extranjeros?

“Creo que fue el karaoke. Todos estaban tan emocionados cada vez que íbamos y eso me emocionó aún más”.

Choi Min-young junto al reparto de "XO, Kitty" (Foto: Choi Min-young / Instagram)

2. Has sido parte de diversos k-dramas, ¿Qué tan diferente fue filmar “XO, Kitty” de los programas de televisión coreanos? ¿Cómo crees que ambos tipos de producción pueden complementarse?

“‘XO, Kitty’ fue grabada en Corea y la mitad del equipo era coreano. Entonces, creo que fue una mezcla. Es difícil hablar sobre la diferencia, pero una cosa nueva para mí fue que las producciones estadounidenses tienen diferentes directores para cada bloque, pero eso no es habitual en la producción coreana”

3. Al comienzo de “XO, Kitty”, Dae y Kitty tenían una relación a larga distancia. ¿Es algo que has experimentado tú mismo o que estarías dispuesto a tener?

“No he experimentado una relación a larga distancia, pero creo que podría hacerlo totalmente”.

4. ¿Qué esperas que pase con Dae-heon después de romper con Kitty? ¿Te gustaría ver un nuevo romance o más un viaje personal/profesional?

“No creo esperar que les pase algo. Tan pronto como leí el guión, sentí que así es la vida y la evolución de la relación entre los personajes. Pero espero que Dae no pierda su amor por Kitty, ya sea un amor romántico como lo era antes, o se convierta en un tipo de amor de amistad”.

Choi Min-young y Anna Cathcart durante las grabaciones de "XO, Kitty" (Foto: Choi Min-young / Instagram)

5. En pasadas entrevistas has mencionado que “XO, Kitty” ha sido un punto de inflexión en tu carrera. Quizás ahora tengas más oportunidades en tu país y también fuera de él. En este momento, parece que el cielo es el límite. ¿De qué proyecto te gustaría formar parte en el futuro?

“No tengo un género específico o un personaje en mente, pero espero poder experimentar cosas que aún no he experimentado”.