A inicios de julio, la actriz mexicana, Esmeralda Pimentel rompió todos los estereotipos que abundan en el medio como el suyo con una foto en Instagram donde -orgullosamente- muestra sus estrías al desnudo. Lejos de generar conciencia, la también modelo confesó que su postura hizo que pierda muchos trabajos.

No es la primera vez que Esmeralda Pimentel se muestra en contra de este tópico, en 2017, cuando fue portada de la prestigiosa revista Glamour, declaró abiertamente que “los actores y el público ya estamos cansados de los estereotipos”. Tres años más tarde, a través de sus redes sociales, Pimentel dejó en claro que la belleza está en todas partes. La fotografía compartida en Instagram estuvo acompañada con un mensaje: “La belleza no solo está en los ojos de quien la mira. La belleza está en todas partes”. Además, hizo un llamado a reinterpretarla “más allá de lo que nos han hecho creer”.

Con esto, sin duda, Esmeralda se sumó a la lista de celebridades que buscan redefinir la idea de belleza eliminando los estereotipos y prejuicios. Sin embargo, a pesar que sigue firme en sus convicciones, la actriz mexicana reveló que mostrar su cuerpo de forma natural la llevó a perder varios trabajos, pero aun así continúa segura que el camino que tomó es el correcto. Estas duras revelaciones las hizo recientemente en el programa “Netas Divinas”. Todos los detalles a continuación.

ESMERALDA PIMENTEL PERDIÓ MUCHOS TRABAJOS TRAS MOSTRAR SUS ESTRÍAS

En el programa conducido por Consuelo Duval, Jacky Bracamontes, Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez, la celebridad mexicana estuvo junto a la escritora Bárbara Arredondo para lanzar una campaña en contra de los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

En este contexto, Esmeralda Pimentel aseguró que debido a los prejuicios sobre las estrías ha perdido muchos trabajos.

“Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos”, confesó.

En otro momento, Pimentel habló de la imposición errónea de la belleza de la industria del entretenimiento y la cultura del consumo que, de acuerdo a ella, solo se aleja de la realidad.

“En el mundo del entretenimiento de querer buscar como el cuerpo perfecto, la imagen perfecta y fue como una forma de mostrarme al mundo para decir: ‘Ya no más’, ya no más lastimarnos a nosotras mismas”, comentó.

Asimismo, Esmeralda Pimentel reconoció que su postura lo da desde una posición privilegiada, pero que hay muchas otras personas que son rechazadas y discriminadas por su color de piel o rasgos físicos.

“Estoy hablando desde un lugar de muchísimo privilegio, lo tengo súper claro. Yo estoy hablando de estrías, hay personas que tienen otras cuestiones que son rechazadas o discriminadas por su color de piel, su apariencia, por ser mujer, su procedencia u origen. Las estrías, repito, parece una cuestión superficial, pero creo que nos toca a todos desde el lugar en el que estamos empezar a poner nuestro granito de arena”, sentenció.

PUEDES MIRAR LA ENTREVISTA COMPLETA EN “NETAS DIVINAS” AQUÍ.

