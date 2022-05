La actriz Esmeralda Pimentel ha sufrido muchos cambios en su carrera profesional al dejar las telenovelas por el momento para probar suerte en otras producciones, pero ese no ha sido el único, pues también varió su look. En el pasado, la artista mexicana nacida en Nueva York usaba el cabello largo, como la mayoría de chicas, pero decidió cortárselo.

Desde entonces, siempre se ha dejado ver con un look pixie que se le sienta muy bien y con el que se siente cómoda ella misma, aunque para las demás personas parece que no fue de su agrado, principalmente al momento de buscar trabajo, ya que existe un determinado perfil que deben cumplir las actrices para algunos papeles.

Es por ello que su corte de cabello fue todo un problema durante los primeros momentos en los que estaba buscando nuevas aventuras en la actuación hasta que, finalmente, se le abrieron nuevamente las puertas en producciones importantes que sí la aceptaron con su nueva apariencia.

La actriz de 32 años radica en España, donde está potenciando su carrera profesional en diversas producciones (Foto: Esmeralda Pimentel / Instagram)

ESMERALDA PIMENTEL Y EL CORTE DE CABELLO QUE LE CERRÓ ALGUNAS PUERTAS

Como parte de la promoción de la película “En otro lugar”, Esmeralda Pimentel está en España y recientemente fue la invitada del programa de entrevistas “El Hormiguero”, conducido por Pablo Motos, en el que se habló de algunos aspectos de la vida y carrera profesional de la mexicana.

En un determinado punto de la conversación que estaban teniendo frente a cámaras, se empezó a hablar acerca del corte de cabello que lleva la actriz, así que ella no tuvo problema en asegurar que es algo con lo que se siente cómoda, aunque le trajo problemas al momento de buscar trabajos.

“Cambié mi perfil como actriz por completo. No tenía conciencia de la cantidad de comentarios que iba a recibir. Fue como que, para el papel que me querían, ya no encajaba”, relató Pimentel.

LA CRÍTICA DE ESMERALDA PIMENTEL A LOS IDEALES DE BELLEZA EN LA ACTUACIÓN

Al contar su mala experiencia respecto a los perfiles de belleza que se han estipulado para las actrices, Esmeralda Pimentel se animó a lanzar una crítica con mucho sentimiento, que a la vez servía como un mensaje esperanzador a todas las personas que les ha tocado sufrir lo mismo.

“Nosotras que tenemos la oportunidad de tener cámaras, micrófonos tenemos la obligación también de dar un mensaje positivo y una es su propio instrumento, entonces yo le digo a la gente con mi ejemplo y con mi carrera hay que ser felices y hay que respetarnos y amarnos”, fueron algunas de sus palabras.