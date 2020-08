Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se mostraban como una pareja muy sólida desde que empezaron su romance, y pese a que estaban muy enamorados y brindándose apoyo en todo momento, el amor llegó a su fin tras casi dos años de noviazgo.

Aunque la culminación de su relación se habría dado en buenos términos, son varias las personas que no se explican por qué ésta llegó a su fin. A continuación, te contamos la fallida historia de amor de ambos actores.

Esmeralda y Osvaldo compartían imágenes derrochando mucho amor (Foto: Instagram de Esmeralda Pimentel)

¿CÓMO SURGIÓ EL AMOR?

La atracción entre los actores se dio a mediados del año 2017 cuando protagonizaron la telenovela “La bella y las bestias” . Si bien, cupido flechó sus corazones, no fue hasta febrero de 2018 que confirmaron su noviazgo.

Para dejar de lado las especulaciones sobre la situación sentimental de ambos, Esmeralda utilizó sus redes sociales para confirmar que tenía un romance. A pesar de que en la foto compartida, ella y su amado salían con los rostros cortados por la mitad, todos descubrieron que se trataba de Osvaldo.

“Estoy muy enamorada, muy contenta y muy tranquila. Yo creo que lo importante es ser conscientes de dar lo mejor de uno, de intentar estar con una persona que tenga las mismas metas que tú”, dijo Pimentel en una entrevista con People.

La actriz siempre resaltó todo lo que la enamoró de su pareja. “Tiene todo, además lo admiro mucho como actor (…). Es un gran compañero de escena, está guapísimo, es talentosísimo, carismático”, indicó a la agencia Mezcalent.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides protagonizaron "La bella y las bestias", serie donde se flecharon (Foto: Univisión)

EL NOVIAZGO LLEGÓ A SU FIN

A pesar de las muestras de cariño mutuo y los mensajes llenos de amor que se enviaban y hacían público, el noviazgo llegó a su fin para tristeza de la gente.

Las causas que llevaron al rompimiento de la relación se desconocen por completo, aunque el trato cordial entre ambos se mantiene, pues continúan siguiéndose en redes sociales y hay algunas fotos donde salen juntos que no han sido borradas.

Incluso en una oportunidad, Esmeralda Pimentel compartió en sus historias de Instagram el video musical que grabó su ex en la que insta a la gente a quedarse en casa. “Oigan, si quieren escuchar una gran canción, por favor háganle swipe up a este video, no saben qué chulada”, escribió.

Esmeralda y Osvaldo compartían muchos momentos divertidos que eran compartidos en sus redes sociales para deleitar a sus seguidores (Foto: Instagram de Esmeralda Pimentel)

ESPECULAN SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN

Debido a que se desconocían las razones del fin de su romance, se especuló que la actriz habría terminado con Osvaldo Benavides porque ella estaba interesada sentimentalmente en las mujeres; algo que enojó la protagonista de “La vecina”, quien salió a aclarar las cosas.

“Se han dicho muchísimas tonterías. Yo di una declaración, a mí me preguntaron por qué estaba apoyando un festival independiente de diversidad sexual y decidí ser muy honesta, decidí abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es sumamente natural (…). Jamás esperé que hubiera tanta polémica al respecto de algo tan natural; se han inventado muchísimas cosas, me han sacado fotos con mis mejores amigas y hasta con mi hermana diciendo que es mi novia”, manifestó durante su paso por la alfombra negra de un evento.

Asimismo, dejó en claro que el fin de su amorío se debió a otros motivos y no por su supuesta preferencia sexual. “No, no es cierto, él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Pero ¿a qué declaraciones se refiere? Resulta que en setiembre de 2019 reveló en una entrevista a El Universal que cuando era niña sintió atracción por ambos sexos. “Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños, y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”, manifestó en aquella oportunidad.

