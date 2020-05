Netflix se renueva constantemente para brindarle a sus usuarios una gran variedad de alternativas de entretenimiento, más aún durante este periodo de cuarentena en el que todos estamos en casa. En junio de 2020 llegarán más novedades a la plataforma de streaming, con la vuelta de algunas de las series más aclamadas de su catálogo y la llegada de algunas películas de renombre. También este mes marcará el fin de algunas producciones.

La cuarta y última temporada de “13 Reasons Why” (“Por trece razones”, en español) es uno de los estrenos más esperados de Netflix en junio. Los fans de Rick y Morty podrán disfrutar de las aventuras de la temporada 4, hasta ahora solo disponible en HBO. En el apartado de cine destacan la española “El árbol de la sangre” o “El Resplandor de Stanley Kubrick”.

Mientras que los fans de los ‘realities’ van a tener una buena dosis porque llegan tres ediciones de “The Real Housewives” (Atlanta, Beverly Hills y New York City) y el pionero Keeping Up with the Kardashians.

A continuación, te dejamos la lista completa de series que se estrenan en Netflix en junio de 2020:

‘Las Kardashian’ T1-2: estreno 1 de junio

‘Mujeres ricas de Beverly Hills’ T1-2 : estreno 1 de junio

‘Married to Medicine’ T1 : estreno 1 de junio

‘The Real Housewives of New York City’ T1: estreno 1 de junio

‘Miraculous - Las aventuras de Ladybug’ T1-3: estreno 1 de junio

‘Bellow Deck’ T1: estreno 1 de junio

‘44 gatos’ T2: estreno 1 de junio

‘Madres forzosas’, episodios finales: estreno 2 de junio

‘Baki’ parte 3: estreno 4 de junio

‘¿Me oyes?’: estreno 4 de junio

‘Por 13 razones’ T4 : estreno 5 de junio

‘Perdida’: estreno 5 de junio

‘Queer Eye’ T5 : estreno 5 de junio

‘Reality Z’ T1: estreno 10 de junio

‘F is for Family’ T4: estreno 12 de junio

‘Kipo y la era de las bestias mágicas’, temporada 2 : estreno 12 de junio

‘The Woods’: estreno 12 de junio

‘Pose’ T2: estreno 12 de junio

‘Alexa & Katie’ T3: estreno 13 de junio

‘Rick y Morty’ T4 : estreno 17 de junio

‘La orden’ T2: estreno 18 de junio

‘Feel the Beat’: estreno 19 de junio

‘Floor is lava’: estreno 19 de junio

‘One Way for Tomorrow’: estreno 19 de junio

‘The Politician’ T2: estreno 19 de junio

‘The Sinner: Jamie’: estreno 19 de junio

‘Dark’ T3: estreno 27 de junio

‘Rupaul´s Drag Race’ T12+Untucked': sin fecha.

Esta es la lista completa de películas que se estrenan en Netflix en junio de 2020:

‘El resplandor’: estreno 1 de junio

‘El árbol de la sangre’: estreno 1 de junio

‘Ghost in the Shell’: estreno 1 de junio

‘La casa del lago’: estreno 1 de junio

‘Jack el Cazagigantes’ : estreno 1 de junio

‘Agárralo como puedas 33 1/3’: estreno 1 de junio

‘La princesita’: estreno 1 de junio

‘The invincible dragon’: estreno 1 de junio

‘Cook Off’: estreno 1 de junio

‘Changeling’: estreno 1 de junio

‘Oldboy’: estreno 1 de junio

‘Happy Feet: Rompiendo el hielo’: estreno 1 de junio

‘Los últimos días del crimen’: estreno 5 de junio

‘La extraña fuente de la fortuna’: estreno 5 de junio

‘Merry Men 2’: estreno 5 de junio

‘No dejes rastro’ : estreno 5 de junio

‘Superfly’ : estreno 5 de junio

‘Overlord’: estreno 6 de junio

‘Ocean’s 8’: estreno 9 de junio

‘Da 5 Bloods: Hermanos de Armas’: estreno 12 de junio

‘A Whisker Away’: estreno 18 de junio

‘One Way for Tomorrow’: estreno 19 de junio

‘La red avispa’: estreno 19 de junio

‘Trolls’: estreno 24 de junio

‘Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga’: estreno 26 de junio.

Esta es la lista completa de documentales y especiales de comedia que se estrenan en Netflix en junio de 2020:

‘Lenox Hill’: estreno 10 de junio

‘Father Soldier Son’: estreno 19 de junio

‘Spelling the Dream’: estreno 3 de junio

‘Athlete A’: estreno 24 de junio

