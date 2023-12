En agosto de 2022, los medios de comunicación dieron a conocer una fuerte noticia acerca de un accidente que había sufrido Eugenio Derbez. En ese momento, no hubo mucha información al respecto, solo que el actor se había “destrozado uno de los hombros”, así que la preocupación fue muy grande. Felizmente, todo quedó como una anécdota, pues el hecho no pasó a mayores y ahora se puede conversar libremente al respecto.

Más de un año después, el cómico mexicano ya ha conversado abiertamente sobre ese hecho ocurrido. Primero fue en redes sociales cuando publico un video tranquilizando a sus fanáticos y, con el pasar de los meses, habló abiertamente en diversas entrevistas, como la que ahora acaba en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, donde dio mayores detalles.

De acuerdo a sus palabras, el hecho fue muy horrible y dio un testimonio muy desgarrador al respecto. Y no es para menos, el dolor que debió haber sentido en ese momento habría sido uno de los más grandes de toda su vida. Evidentemente, ahora que ya pasó mucho tiempo, puede hablarlo sin ningún problema, recordándolo como una simple experiencia, la cual nadie quisiera experimentar.

¿QUÉ DIJO EUGENIO DERBEZ SOBRE SU ACCIDENTE?

Todo ocurrió en un pequeño pueblo de Atlanta, Estados Unidos, llamado Pistol. Allí se encontraba en compañía de su hijo Vadhir, quien estaba muy asustado y no sabía qué hacer por la gravedad de lo sucedido. De acuerdo a lo que menciona el actor, en esa localidad no pudieron darle atención, ya que no sabían cómo.

Es así que tuvo que regresar a Los Ángeles, donde vive con su familia, con la finalidad de que le den las atenciones necesarias debido a la gravedad del asunto. A todo eso hay que tener en cuenta el gran dolor que estaba sintiendo, el cual lo obligó a pedir que lo duerman o que lo maten, unas afirmaciones tan fuertes que solo nos hace ponernos en sus zapatos en esos instantes.

“Los gritos que yo pegaba, y yo les decía ‘duérmanme, mátenme, ya no aguanto’, ni llorar podía”, dijo el actor, quien finalmente llegó a California, donde le dieron los primeros auxilios correspondientes antes de pasar a una sala de cirugía, pues dichas fracturas no eran simples, sino demasiado complejas.

“Finalmente, me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar, porque ya no había dónde meterlo, y me dijeron ‘que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital, porque esta fractura está muy complicada’”, añadió.

El actor Eugenio Derbez contó detalles sobre su accidente en el brazo y hombro (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

LA OPERACIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ

La situación de los hechos era tan complicada, que los doctores no dieron un buen diagnóstico al inicio. “El doctor me dijo ‘voy a tener que reconstruirlo y si no puedo…’, uno de los planes era, literal te cortan y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace”, confesó el artista.

En tanto, su esposa, Alessandra Rosaldo, añadió que, antes de la cirugía, Eugenio se la pasó drogado en su casa a base de medicamentos muy fuertes para que no sienta el gran dolor de su lesión y que en el hospital le hicieron firmar unos papeles debido a ello.

“Te hacen firmar unos papeles impresionantes de lo que vas a administrarle al enfermo y un antídoto por si hay una sobredosis, porque son opioides, es lo único que le quitaba el dolor”, aseguró.