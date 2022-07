Desde que Toni Costa oficializó su romance con Evelyn Beltrán, la pareja no ha parado de hacer gala del gran amor que se tienen. Si bien, ahora se encuentran distanciados tras el ingreso del bailarín a la segunda temporada de “La casa de los famosos”, esto no ha sido impedimento para que él le envié todo tipo de mensajes cariñosos a su amada.

Aunque el español ha asegurado que está perdidamente enamorado de su novia, causa extrañeza que desde su ingreso al reality de Telemundo no haya parado de hablar de Adamari López, la madre de su hija con quien tuvo un romance de una década.

Precisamente, sobre las cosas que viene dando a conocer el padre de Alaïa, hubo una que llamó poderosamente la atención no solo de los integrantes del programa, sino de todos los televidentes. ¿Cuál fue? Cuando reveló que el momento más romántico de su vida fue con su ex y no con su actual novia.

Debido a que su polémica confesión dejó boquiabiertos a todos, nos preguntamos qué fue lo que dijo Beltrán.

La expareja mantiene en sus redes sociales algunas fotos y publicaciones de cuando andaban juntos (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ EVELYN BELTRÁN?

Luego de que Toni Costa contó detalles de cómo fue la pedida de mano a Adamari López, que coincidió con el cumpleaños de la presentadora televisiva, pero que no se dio tras haber pospuesto la unión en varias ocasiones; quien no estaría muy contenta con las revelaciones sería Evelyn Beltrán.

Aunque más de una estaría incómoda por lo que viene contando su actual pareja con la relación que tuvo su ex, lo cierto es que para la joven esto le tiene sin cuidado; incluso en anteriores ocasiones había mencionado que no le afectaba, pues sucedió cuando ellos no estaban, pero comprende que se refiera a la conductora por ser la madre de su niña.

Para ello decidió usar sus redes sociales con el fin de dar a conocer lo que piensa de su actual pareja, quien le había cantado hace unos días un tema, mientras él continúa en “La casa de los famosos 2″.

“Mi Antonio, eres el hombre de mis sueños. ¡Qué importa lo que diga el mundo! Soy afortunada de tenerte en mi vida. Gracias por tantos momentos tan bonitos”, escribió en una de sus historias junto al clip donde el bailarín canta “Tú y yo”, de Tommy Torres y Daddy Yankee.

La tierna frase que le dedicó su novia a Toni Costa (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

Asimismo, Evelyn Beltrán realizó una publicación en su Instagram con la siguiente descripción teniendo como video la canción que entona a viva voz Costa: “Tú y yo. De cualquier manera que lo pongas, yo seré tu novio y tú mi novia. Gracias por estos bellos momentos tan especiales. ¡Te amo mucho mucho mucho!”.

Pese a que muchos aseguran que Toni Costa no puede olvidar a Adamari López, él demuestra que está muy enamorado de su nueva novia (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

TONY COSTA CONTANDO LOS DÍAS

Mientras cantaba “Tu y yo”, Toni Costa ya va contando los días para que el reality de Telemundo concluya y pueda estar en los brazos de su amada.

“¡Ya queda poco!”, señala muy emocionado y al terminar de cantar forma un corazón con sus manos y envía muchos besos, obviamente para Evelyn Beltrán.