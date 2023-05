La maternidad es una de etapas más esperadas por varias mujeres que anhelan tener entre sus brazos a ese ser que alegrará sus días por el resto de su existencia. Si bien, para muchos el no tener una pareja a su lado para apoyarla en la crianza de los hijos podría resultar un punto en contra, varias de ellas han demostrado que pueden salir adelante solas. A continuación, hacemos una lista de las famosas que son unas orgullosas madres solteras.

Sí, estas celebridades demuestran que para ellas no hay nada imposible cuando de criar a sus pequeños de trata, tal como lo hacen en todo el mundo gran cantidad de mujeres, que se esfuerzan a diario por darle lo mejor a sus criaturas. Ellas son:

1. CHARLIZE THERON

Charlize Theron asiste al banquete anual de subvenciones de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en Los Ángeles, California, el 9 de agosto de 2018 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

La actriz sudafricana Charlize Theron se convirtió en madre tras adoptar a dos niños: Jackson, de Sudáfrica, y Augusta, de los Estados Unidos. Ella nunca se casó y se dedicó a la crianza completa de sus hijos, por lo que jamás requirió los servicios de una niñera.

Esta famosa tiene claro que sus pequeños crezcan en completa libertad, por lo que no tiene inconvenientes en que su hijo use vestidos. “Quiero criar niños libres, que no sean cerrados, que conozcan otros países, culturas diferentes. Que tengan su propia individualidad”, menciona.

2. KRISTIN DAVIS

Kristin Davis llega al estreno de "Catch-22" en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 7 de mayo de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)

La actriz estadounidense Kristin Davis, conocida por interpretar a Charlotte York en la serie “Sex and the City”, quien tampoco se ha casado, decidió adoptar para convertirse en madre. Fue así que cuando tenía 46 años solicitó la adopción de la niña afroamericana Jamie Rose, y siete años después adoptó a su segundo hijo.

Para la histrionisa, la maternidad es algo con lo que había soñado hace mucho y ahora que es una realidad la hace muy feliz y plena.

3. SHARON STONE

Sharon Stone en la gala pre-Grammy de la Academia de Grabación y Clive Davis en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 4 de febrero de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

La actriz y productora estadounidense Sharon Stone intentó por bastante tiempo convertirse en madre junto a su entonces esposo, el periodista Phil Bronstein, pero al no lograrlo, la pareja decidió adoptar un bebé de dos semanas de nacido en el año 2000. Lamentablemente, el matrimonio llegó a su fin, sólo tres años después, y la custodia le fue otorgada a su exmarido, quizá porque ella estaba en rehabilitación tras un derrame cerebral.

Dos años después, Stone adoptó a dos niños: Laird y Quinn, a quienes crio sola y demostró ser una gran mamá.

4. SANDRA BULLOCK

Sandra Bullock en el estreno de "Nuestra marca es crisis" en Hollywood, California, el 26 de octubre de 2015 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Cuando aún vivía con el presentador televisivo Jesse James, Sandra Bullock adoptó, en 2010, a un niño, Louis, quien se convertiría en la luz de sus ojos; sin embargo, al poco tiempo de obtener la custodia, se divorció de su esposo, quien le había sido infiel en varias ocasiones.

Ella se enfocó en su niño y en 2015 decidió llevar un miembro más a su familia, fue así que adoptó a una niña que llamó Laila. La actriz contó con el apoyo de sus amigos para la crianza de los nenes.

5. MADONNA

Madonna posa al llegar a la alfombra para asistir a una proyección especial de la película "The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years" en Londres el 15 de septiembre de 2016 (Foto: Ben Stansall / AFP)

‘La reina del pop’ tiene seis hijos, de los cuales dos son biológicos: Lourdes, cuyo padre es el entrenador físico Carlos León, y Rocco de su relación con Guy Ritchie. De ambos, Madonna se divorció, pero ella quería agrandar su familia, fue así que adoptó a cuatro niños de Malawi: David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Esther, estas últimas llegaron a su vida en febrero de 2017.

Con el fin de obtener la custodia de las hermanas, la artista vivió un mes entero en Malawi. Ellas son activas en redes sociales, donde sube fotos y videos, donde además de cantar y bailar, les encanta boxear.

6. JULIETTE BINOCHE

Juliette Binoche en una sesión fotográfica para la película "La verdad" (La Verite) presentada en competencia el 28 de agosto de 2019 durante el 76º Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)

La actriz francesa Juliette Binoche crio a sus dos hijos sola. El primero fue fruto de su amor con el buceador Andre Allais, pero cuando estaba embarazada decidieron separarse en 1993. El segundo llegó por su relación con el actor Benoit Magimel, esta vez tuvieron una niña a la que llamaron Hana; lamentablemente, su amor llegó a su fin.

Ella tenía claro que sus hijos iban a crecer en un mundo rodeado de amor y sin violencia: sin armas ni juguetes de guerra.

7. HALLE BERRY

Halle Berry llega a la 27ª entrega anual de los Critics Choice Awards en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, el 13 de marzo de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

La ganadora de un Premio Óscar y un Globo de Oro, Halle Berry, también es madre soltera, ya que crio a sus dos hijos sola. Nahla es hija del modelo Gabriel Aubry y Maceo, del actor Olivier Martínez.

Debido a que la separación de sus exparejas fue complicado respecto a las custodias, ella decidió hacerse cargo de ambos y considera que “ser madre soltera no es trágico”.

8. GILLIAN ANDERSON

Gillian Anderson posa en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno mundial de "The Crown 5" en Londres el 8 de noviembre de 2022 (Foto: Daniel Leal / AFP)

La actriz estadounidense Gillian Anderson también crio a sus tres hijos sola. La primera vez que se convirtió en mamá fue durante la filmación de “Los expedientes secretos X”, fruto de su matrimonio con el asistente del director de arte de la serie, Clyde Klotz, del que se separó tres años después.

Posteriormente, dio a luz a Oscar y Félix, entre 2006 y 2008, producto de su relación con el actor Mark Griffith, del que también se separó seis años después. La histrionisa decidió hacerse cargo de los tres, sin descuidar su carrera. Reconoció que fue complicada esta etapa, pero que la hizo muy feliz.

9. HEIDI KLUM

Heidi Klum llega a la 65ª entrega anual de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 5 de febrero de 2023 (Foto: Robyn Beck / AFP)

La actriz, modelo y empresaria alemana Heidi Klum también se convirtió en madre soltera. Cuando tuvo un romance con Flavio Briatore, exdirector deportivo del equipo Renault de Fórmula 1, quedó embarazada, pero ni bien se enteró que se convertiría en padre, este terminó su amorío. Su hija de nombre Helene nació el 4 de mayo de 2004 y jamás fue reconocida por su verdadero progenitor.

Cuando la también diseñadora inicia una relación con Seal, este decide adoptarla. Ellos se casan y tienen tres hijos: Henry, Johan y Lou, pero siete años después se divorcian y tienen una relación cordial, pero ella se ha dedicado a la crianza exclusiva de sus hijos.