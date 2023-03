No es un secreto que con más de 40 años en la industria de la música, Madonna Louise Ciccone, también conocida como artista por su primer nombre, es una de cantantes más importantes cantantes en la historia, llegando a ser conocida como “La Reina del Pop”.

Y es que pese al paso de los años, la celeb de Estados Unidos ha sabido mantenerse vigente por sus éxitos musicales y sonados escándalos, los cuales la han convertido en la favorita del público, que conoce sus historias, desde su romance con Josh Popper hasta su complicada relación con Anthony, su hermano mayor.

Sin embargo, al igual que otros artistas, la cantante pop, que hace unos meses recreó el beso que le dio a Britney Spears, también mantiene sus excentricidades y recientemente se reveló que existe un factor que puede condicionar su carrera.

Hace unos meses, Madonna reapareció en los Grammy 2023 (Foto: Frazer Harrison / AFP)

EL PROBLEMA DE MADONNA Y ESCORPIO

En su extensa carrera, la cantante norteamericana ha tenido la oportunidad de colaborar con reconocidas figuras como Cristina Aguilera o Justin Timberlake, aunque también se ha dado el lujo de rechazar a otras, un destino que casi vive el director Ryan Murphy, que casi es descartado por la artista debido a una particular característica.

Según relató el creador de “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” y “Vigilante”, se vio obligado a mentir para realizar un proyecto, lo cual incluía varias entrevistas con la cantante, ocultándole que era del signo escorpio.

“Me reuní con ella. Fue encantadora. Su última pregunta fue: ¿qué día naciste? Le dije el cumpleaños de mi madre, el tres de septiembre, y dijo ‘oh, un virgo. Vale. En el momento en el que bajamos al lobby, ya estaba contratado”, reveló.

El responsable de poner sobre aviso a Murphy fue Tom Rosenberg, fundador de la productora Lakeshore Entertainment, quien le advirtió al director que de ninguna manera le mencionara o diera indicios de que era escorpio.

“No puedes decirle eso, porque no te va a contratar. Di que eres otro signo”, le comentó minutos antes de la entrevista con “La reina del pop”.

Ryan Murphy se vio obligado a mentir para trabajar con Madonna (Foto: EFE)

DAVID GUETTA FUE RECHAZADO POR MADONNA

Uno que no tuvo la suerte de ser advertido fue David Guetta, quien hace unos años buscó realizar una colaboración con la veterana cantante, pero fue su signo del zodiaco lo que terminó por arruinar la oportunidad.

Según indicó el DJ, a Madonna le había encantado el remix que había realizado para ella y quería que este sea parte de su siguiente álbum, pero una respuesta sincera a la pregunta hizo que la cantante termine por descartar la oferta.

“Me pidió mi signo astrológico y le respondí que escorpio. De repente, hizo una mueca y me dijo ‘lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Fue un placer conocerte’”, confesó.