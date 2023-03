Madonna está escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa bajo la creencia de que el amor no tiene límites de edad. Resulta que la ‘Reina del Pop’ ha vuelto a sonreír en la vida luego de relacionarse con Josh Popper, un boxeador estadounidense de 29 años que viene siendo tendencia en las redes sociales tras su nuevo amorío con la cantante. Recordemos que la intérprete de “Frozen” posee 64 años de edad.

¿La edad es solo un número? Al parecer, todos los rumores y especulaciones sobre el nuevo novio de Madonna eran ciertos, pues la propia cantante publicó vía redes sociales diversas postales junto al hábil pugilista que evidenciaría un romance entre ambos. De hecho, en una de las imágenes podemos evidenciar que la famosa apoya a su nuevo saliente durante una de sus peleas.

Y es que la disputa deportiva se realizó en el Classic Car Club de Manhattan esta semana, lugar donde los principales medios americanos registraron a la cantante de 64 años apoyando al joven púgil en su respectivo enfrentamiento.

Todo quedó confirmado, o al menos eso dio a entender Madonna mientras publicaba una historia vía Instagram junto a Popper, pues se le veía un beso pasional entre la artista musical y el boxeador con la descripción “Asesinos que están de fiesta” .

Así fue el emotivo post entre el pugilista y la cantante (Foto: Madonna / Instagram)

Pero, ¿quién precisamente este atlético boxeador 35 años menor que Madonna? Pues, aquí en Mag te lo contamos.

¿QUIÉN ES JOSH POPPER, EL NUEVO NOVIO DE MADONNA?

El joven estadounidense de 29 años, Josh Popper, se encuentra en el ojo público debido a su relación sentimental con la famosa cantante Madonna. Además de ser el entrenador de boxeo de uno de los hijos de la artista, Popper es el fundador y entrenador del grupo Bredwinners, un lugar dedicado a enseñar los conceptos básicos del boxeo y defensa personal a todas las personas.

Si creías que era una persona ajena a la televisión, pues estaba equivocado. Resulta que el joven deportista también ha participado en el reality show “Summer House TV” del portal Bravo TV, en donde se documenta la vida de 9 jóvenes que comparten una casa de verano en Montauk, Nueva York.

La cantante de pop y su nueva pareja oficializaron su amorío con esta peculiar fotografía (Foto: Josh Popper / Instagram)

Aunque no posee más de 10 mil seguidores en sus redes sociales, no tardará mucho en que su popularidad alcance niveles altísimos. Y no es para menos, pues ser novio de una de las celebridades musicales más influyentes en Estados Unidos trae su consecuencias.

MÁS INFORMACIÓN DE MADONNA:

¿QUIÉN ES TOKISCHA, LA ARTISTA QUE SE BESÓ CON MADONNA?

Hace un tiempo, Madonna volvió a captar la atención del público al compartir unas imágenes en las que se la ve besando a Tokischa, una cantante urbana.

A raíz de esto, el nombre de la artista se volvió tendencia en las redes sociales, ya que numerosos seguidores de la cantante pop mostraron su interés en conocer más sobre Tokischa y su música, descubriendo así que la intérprete tiene colaboraciones con reconocidos artistas como J Balvin y Rosalía. Para más detalles, ENTRA AQUÍ.