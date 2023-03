Ya sea por salud o porque decidieron aceptar su cuerpo tal y como es, algunas famosas tomaron la decisión de quitarse los implantes de seno que algún tiempo, quizá hace varios años, les colocaron.

A continuación, te damos a conocer los nombres de algunas de estas celebridades que optaron por regresar a su talla natural de busto y ahora lucen muy orgullosas tal y como se ven.

ESMERALDA PIMENTEL

La actriz sintiéndose orgullosa de su cuerpo (Foto: Esmeralda Pimentel / Instagram)

Esmeralda Pimentel es una de las famosas que se quitó sus implantes mamarios y como para ella es un acontecimiento importante, no dudó en compartirlo en sus redes sociales. “¡Mi primer aniversario de explantación! Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca”, escribió el 20 de marzo de 2023.

VICTORIA BECKHAM

Hace varios años, Victoria Beckham también lucía un pronunciado escote para resaltar su busto (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Victoria Beckham es una de las famosas que pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de sus senos, pero pasado un tiempo decidió retirárselos, tal como lo aseguró en una entrevista de 2014 con la revista Allure. Si bien, no reveló la razón, en 2017 contó en un ensayo para Vogue UK que no le gustaba el aspecto gustó el aspecto que le daban. “No te metas con tus pechos. Todos esos años lo negué, qué estúpido. Un signo de inseguridad. Celebra lo que tienes”, señaló.

CARMEN AUB

La actriz se retiró sus implantes por un tema de salud (Foto: Carmen Aub / Instagram)

Después de 10 años de haberse puesto implantes mamarios, Carmen Aub daba a conocer en octubre de 2020 su decisión de quitárselos tras realizar un trabajo interno y ante el temor de desarrollar “breast implant illness”. “No me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio por el que yo me muevo (...). En su momento, era lo que tenía que hacer”, manifestó.

SARA CORRALES

La actriz también decidió retirarse sus implantes (Foto: Sara Corrales / Instagram)

Sara Corrales pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de su busto porque estaba de moda; sin embargo, decidió retirarse sus implantes cuando inició una rutina estricta de ejercicios y volverse una influencer fitness.

MICHELLE RENAUD

La actriz también pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de su busto (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Michelle Renaud optó por quitarse la prótesis mamaria por un tema de salud y sobre todo porque quería ser más honesta con su cuerpo y consigo misma. La actriz dio a conocer su decisión en fines de 2021. “[Tuve] moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa y nunca entendían de qué era, la cara deshecha, manchas rojas, se me quemaba la piel, se me caía el pelo, me pasaba de todo”, indicó al revelar que estaba desarrollando “breast implant illness”.

ANDREA LEGARRETA

La conductora se siente bien con su cuerpo y decidió sacarse sus implantes por un tema de edad (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Aprovechando dar la noticia de que Michelle Renaud se quitó la prótesis, Andrea Legarreta contó en su programa Hoy que ella también se había sometido al mismo procedimiento. “Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado (…). Yo, por ejemplo, de plano dije: ‘Al rato, cuando tenga cuántos voy a andar con los plásticos ahí [hizo un gesto de un busto muy grande y alto]. Yo decidí no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, sino porque quise no tener el plástico adentro”, dijo.