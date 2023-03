Tras su polémica separación con Matías Novoa, la cubana Isabella Castillo parece estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida profesional gracias a la octava temporada de la serie “El señor de los cielos”, ficción protagonizada por Rafael Amaya y Carmen Aub. ¿Logrará estar la actriz de 28 años en una hipotética novena temporada?

Desde que “El señor de los cielos” regresó a la televisión latina, el rating de Telemundo se disparó como nunca antes. Y no es para menos, pues la octava temporada narra el regreso de Rafael Amaya como el sanguinario Aurelio Casillas en busca de venganza.

De hecho, sus propias colegas como Isabella Castillo se deshicieron en elogios hacia el actor de 46 años, quien, a su entender, viene realizando una interpretación de primer nivel en cada episodio de la narcoserie más sonada del momento.

Isabella Castillo interpreta a Diana Ahumada en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

“Rafa está haciendo un trabajo impecable. Cuando uno pone esfuerzo se ve en el resultado, seguimos liderando el horario de la nueve de la noche”, agregó Castillo muy emocionada ante el medio “People en Español”.

Eso sí, atribuirle todo el éxito al actor mexicano sería un despropósito, en especial, si tenemos en cuenta el experimentado elenco que logró reunir la producción de Telemundo para esta tanda de episodios, siendo la bella Isabella Castillo una de ellas.

ISABELLA CASTILLO Y SU PRESENTE EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Resulta que la exesposa de Matías Novoa comentó hace poco al magazine “Hola en Español” algunas de las escenas que mayor deleite le ocasionaban cada vez que acudía al set de rodaje de Telemundo.

“Las (escenas) que más disfruto hacer son las escenas de acción, nos ven a todos muy atléticos, tirando plomo, y nosotros no matamos ni una hormiga en la vida real”, señaló la intérprete caribeña.

La actriz cubana cumplirá 29 años en diciembre del 2023 (Foto: Isabella Castillo/Instagram)

Además, indicó que el regreso a la serie le trajo sentimientos encontrados de por medio. “Uno de los matones imagínate que es cantante de ópera, a veces nos burlamos mucho porque estamos fuera de forma. El regreso fue muy interesante, muy bonito”.

SU PRESENTE AMOROSO TRAS DIVORCIARSE DE MATÍAS NOVOA

Más allá de su faceta amorosa, Castillo indicó que continúa muy enamorada de Gabriel Romero, su actual novio. “Estoy muy bien, como mujer, como persona estoy muy bien (con él)”, sostuvo la histrionisa sobre su pareja, quien estuvo casado con Thali García, reconocida actriz del medio local hace algunos años.

Además, resaltó que la vida la premió con un hombre con el que se siente muy cómoda, pues es una persona de valores rescatables, responsabilidad afectiva y madura.

La actriz de "El señor de los cielos" junto a Gabo Romero, su actual pareja (Foto: Isabella Castillo / Instagram)

“La vida me puso enfrente a un hombre (con el que estoy) muy contenta, mi corazoncito está muy contento, es un chico adorable, maravilloso que siento que viene a aportarme muchas cosas emocionales a mi vida y estoy viviendo un día a la vez, estamos viviendo un día a la vez, sin apuros, estamos enfocados en amarnos”, dijo la histrionisa al citado magazine.

¿CÓMO SUPERÓ SU RUPTURA MATRIMONIAL?

Luego de su mediática separación con el artista chileno, Isabella reveló que tuvo que pasar por varias etapas para encontrarse a sí misma, razón por la que se volvió a enamorar nuevamente.

“Creo que lo que no te mata te hace más fuerte como dice el dicho, 1000%. Al principio de mi divorcio fue muy difícil, había cosas que no entendía” , indicó.