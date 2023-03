Hace unos meses, Rafael Amaya volvió por la puerta grande a Telemundo protagonizando la octava temporada de “El señor de los cielos 8”, esto pese a que en la entrega previa, Aurelio Casillas, su personaje en la saga, había sido asesinado por sus enemigos.

Y es que en su experiencia no solo su rol estelar en la narcoserie, sino que tiene pasos destacados en varias producciones tanto en México como en otros países, lo cual lo ha convertido en uno de los artistas más populares y queridos de la televisión.

Debido a esta gran aceptación, la celeb de Estados Unidos ha despertado el interés del público en temas como cuánto es su patrimonio, el salario que recibe por interpretar a Aurelio Casillas o cuál será su futuro en Telemundo.

El actor mexicano regresó a la popular telenovela “El señor de los cielos” de Telemundo (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE RAFAEL AMAYA?

Dentro de las interrogantes que rodean al actor se encuentra su estado sentimental, si es casado o si tiene hijos.

Sobre sus relaciones o matrimonio, actualmente el actor permanece soltero, pero mantiene una relación con la representante Maritza Ramos, quien hace unos días le dedicó un tierno mensaje con motivo del final de las grabaciones de “El Señor de los Cielos 8”.

Del mismo modo, de manera oficial, el actor mexicano de 45 años no tiene hijos, pero en más de una ocasión ha sido señalado como el padre de una joven, fruto de una relación antigua.

LA PRESUNTA HIJA DE RAFAEL AMAYA

Por varios meses, Amaya ha sido señalado como el padre de una joven llamada Yomari, a la cual el actor se habría negado a reconocer.

La joven, que actualmente posee 27 años y es licenciada en criminalística, es hija de Elizabeth Gálvez, expareja de la figura de Telemundo, y asegura que en varias ocasiones ha buscado a su presunto padre, pero este la ha ignorado, una actitud que repitió la madre del actor cuando conversó con “Ventaneando”.

“Quiero precisar que lo que dijo la señora, la abuela, me llegó mucho. Ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, habla siempre con su abuela. De hecho, ella fue la que le dijo que el abuelo estaba internado en San Diego por cáncer. Ella tiene el número de mi hija. Yo no sé por qué argumenta algo que no es verídico”, explicó Gálvez.

LOS HIJOS QUE QUISIERA TENER RAFAEL AMAYA

Durante una conversación con “Un nuevo día” de Telemundo, con motivo de lanzamiento de una temporada de “El Señor de los Cielos”, Rafael Amaya se sometió a una divertida sesión de preguntas de los fanáticos, entre los que destacó cuántos hijos quería tener el actor.

Una de estas fue una mujer que se identificó como Karol y le preguntó si estaba interesado en ser padre. “Quiero tener cinco hijos”, indicó entre risas.

En la misma entrevista, el mexicano aseguró que se ha enamorado de una compañera de elenco, pero lo toma con profesionalismo.