Sin lugar a duda Fernando Colunga es uno de los actores de telenovelas que se ha ganado a pulso el cariño de la gente gracias a sus magníficas interpretaciones. Si bien, es muy conocido en diversos países de Latinoamérica, lo es también en otro continente: Europa, específicamente en Serbia, donde el galán ha dejado tan impactado al público que hay una banda de metal que decidió llevar su nombre.

Nos referimos a Fernando Colunga Ultimate Experience o simplemente FCUE (“La Máxima Experiencia Fernando Colunga”, en español), una agrupación de tres integrantes que surgió en 2010 y toca un género que ellos mismos han nombrado como Death’n’Roll, un derivado del death metal y grindcore.

A continuación, te contamos todo lo que se sabe de ella, si continúa vigente, cuáles son sus temas y por qué decidieron llevar el nombre del galán de melodramas mexicanos.

Fernando Colunga es un reconocido actor mexicano que se ha ganado el cariño del público latinoamericano, así como de Serbia (Foto: Televisa)

¿CÓMO NACIÓ FERNANDO COLUNGA ULTIMATE EXPERIENCE?

Fernando Colunga Ultimate Experience o simplemente FCUE es una banda de metal que se formó el año 2010 en Pozarevac, en el este de Serbia en honor al histrión. Esta se conformó el día del cumpleaños del bajista Marko Zivkovic, quien le preguntó a Stefan Milenkovic si deseaba ser el guitarrista y posteriormente le consultó a Antonio Jovanović para que sea el vocalista. Los dos aceptaron.

Decidieron no buscar a un baterista y lanzaron su primer track grabando la sección de la batería con la computadora. “La banda iba a ser para nosotros, un proyecto casero, y no teníamos intención de darla a conocer. La idea inicial era lanzar algo simple y totalmente frívolo. No sólo para hacer una parodia de las telenovelas latinas, sino de todo”, señaló a BBC el cantante.

Su idea era mezclar las bases musicales de géneros como el grindcore con algunas letras cómicas y paródicas de melodramas.

¿Por qué tomaron el nombre de Fernando Colunga?

Debido a que las novelas mexicanas se habían puesto de moda en Serbia y en casi todas aparecía Fernando Colunga, interpretando diversos papeles en producciones como “María Mercedes”, Esmeralda”, Nunca te olvidaré” y “Pasión y poder”, hizo que los tres amigos tomaran su nombre.

No solo ello, ya que el rostro de su personaje Ricardo de Salamanca y Almonte, de la telenovela de época “Pasión”, fue usada como imagen de la banda, la cual aparece en redes sociales.

El rostro de su personaje de "Pasión" identifica a la banda (Foto: Fernando Colunga / Instagram)

¿Cuál fue el tema creado en honor a Fernando Colunga?

No solo ello, ya que grabaron su primer track en honor a él y le pusieron un singular nombre “Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas”.

Su primer EP tiene éxitos como “Sangrienta y Brutal Telenovela”, “Un lamento por Esmeralda” y otras más.

NOTORIEDAD EN MÉXICO

En 2019, la banda se hizo popular en México por su peculiar nombre. Ese año, FCUE lanzó el sencillo “Inhale My Misery”, sencillo que fue descrito por la revista en línea “Helly Cherry” como “estilísticamente diferente a todo lo grabado por ella sus primeros tres años”.

Luego lanzaron su nuevo sencillo: “La Usurpadora”, que fue tuvo buena aceptación por sus seguidores.