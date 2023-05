La historia de Fito Páez y Cecilia Roth empezó como un fogonazo en el cielo de Buenos Aires, un arrebol en medio de la tristeza que convenció al rosarino que sí existía el amor después del amor, es decir, una felicidad luego de su intenso y perdido romance con Fabiana Cantilo. La serie “El amor después del amor” de Netflix ha retratado a la pareja pero los protagonistas reales también han dado detalles de cómo inició su relación sentimental que tuvo una boda y un hijo como sus más hermosas flores.

Los 30 años del disco más exitoso de la Argentina, con más de un millón 100 mil discos vendidos hasta 2012, dio pie a que se gestara una producción televisiva del mismo nombre, basada en las memorias del artista.

Por ella, lo que se ha mostrado en la televisión es la versión oficial de Páez sobre su infancia, sus primeros años con su padre, su abuela y su tía abuela, la muerte que atraviesa su biografía, sus inicios como músico, cómo hizo sus discos y la movida musical argentina desde la década de los 70 para adelante.

Por eso, “El amor después del amor”, la serie, también es un homenaje al rock argentino, un soundtrack que no solo acompañó a su país sino que también tuvo su salida en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y, como todo buen disco, hay una historia detrás de sus inspiraciones, como el amor que vivió Fito con la actriz Cecilia Roth.

Fito Páez, Cecilia Roth junto a su hijo Martín (Foto: Cecilia Roth / Instagram)

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE FITO PÁEZ Y CECILIA ROTH?

Fito Páez y Cecilia Roth se conocieron en 1991, de casualidad, cuando se encontraban en el bar porteño Bolivia. Aunque el músico ya había quedado flechado por la actriz a través de la pantalla grande, en la película “Laberinto de pasiones” de Pedro Almodóvar. El amor platónico y casi imposible tomó forma esa noche en que se cruzaron en el local nocturno.

Sin embargo, como dice la canción, Cecilia tenía un vestido y un amor llamado Gonzalo Gil, con quien estaba a punto de casarse. Aunque hubo atracción de ambas partes, Roth prefirió dejarlo como una ilusión, algo que no podía suceder. En América, contó que le gustó de inmediato, desde cómo lucía hasta sus palabras.

“Lo había visto salir de la cocina (del bar Bolivia) bastante intenso. Lo había visto en una entrevista que había hecho él y me encantó cómo habló de Fabi (Cantilo). Estaban separados y él había hablado con un amor, con un feminismo. Me pareció que era buena persona. Tenía una zapatilla de un color y la otra de otro. Era muy flaquito. A mí me pasó algo, no sé qué. Me interesaba”, dijo al citado programa de televisión, en 2022.

El idilio se hizo verdad meses después, una noche cuando Cecilia ya casada, pero sin el esposo cerca, hizo una fiesta de disfraces en su casa de Punta del Este, en Uruguay, y Fito llegó con unos amigos de Roth y se disfrazó de… Fito Páez.

Las miradas y las charlas fueron más y la actriz decidió separarse para vivir lo que su corazón le indicaba en ese entonces: “fue amor, es algo que pasa cuando te enamorás, es algo complejo como sensación pero sentí que quería estar con él”.

Fito y Cecilia se casaron en 1999, el año en que la actriz protagonizó la genial “Todo sobre mi madre” de Almodóvar, en una ceremonia íntima y adoptaron a su hijo Martín Páez Roth. Ambos anunciaron su separación en 2002, pero su relación ha sido más que buena, la de amigos y casi hermanos, un amor después del amor que han expresado en conciertos y entrevistas.

Fito Páez y Cecilia Roth durante los 90 (Foto: Cecilia Roth / Instagram)

¿POR QUÉ FITO PÁEZ Y CECILIA ROTH TERMINARON?

Fito Páez y Cecilia Roth dejaron atrás su relación romántica en 2002, pero no comentaron las razones detrás de su separación. La pareja estuvo cerca de una década como pareja, siendo una de las favoritas de la industria del entretenimiento.

Lo que informaron los medios en su momento es que la relación se fue desgastando con el tiempo y que el momento más complicado habría sido durante el rodaje de “Vidas privadas”, película dirigida por el músico argentino. Esa experiencia terminó por convencerlos de que estaban mejor separados. Y, dos décadas después, su vínculo no se ha roto y mantienen su relación amical de la mejor manera.