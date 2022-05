El pasado fin de semana, la presentadora de “Despierta América”, Francisca Lachapel se casó con Francesco Zampogna en una ceremonia celebrada en República Dominicana, país natal de la conductora.

En esta ocasión, el matrimonio entre la modelo dominicana y el empresario italiano fue religioso, pues años atrás se unieron en una ceremonia civil en la que tuvieron al pequeño Gennaro.

La boda, a la que asistieron compañeros de la conductora de Univisión, fue considerada de ensueño y contó con la animación del grupo Camila.

Estos fueron los atuendos que utilizó Francisca Lachapel en su boda (Foto: People En Español / Jochy Fersobe)

¿CÓMO PERDIÓ 40 LIBRAS FRANCISCA LACHAPEL PARA SU BODA?

Para la ceremonia y posterior recepción, la conductora lució hasta tres trajes de diseñador valorizados, en suma, en 20 mil dólares, los cuales fueron aplaudidos por sus seguidores, quienes resaltaron la figura de la dominicana.

Ante esto último, el empresario Alejandro Chabán reveló que el logro de la presentadora se dio gracias a que bajó 40 libras utilizando “Yes, you can”.

En conversación con Mezcalent, Chaban indicaría: “Con Francisca y todas las personas que trabajamos siempre les digo ponte una meta a corto plazo, mediano y largo, porque muchas veces si ponemos ¡quiero bajar cien libras en una semana! Nos frustramos porque no va a ser real y no lo vamos a lograr”.

Sobre el método para bajar de peso, el empresario añadió que “Lo segundo es que es un proceso que combina la nutrición saludable con el ejercicio, el movimiento, con los suplementos nutricionales y también un poco de la mentalidad de éxito que tiene que haber”.

Del mismo modo, Chabán destacó la fuerza de voluntad de Francisca Lachapel para conseguir su objetivo final.

“Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para poder afrontar eso y yo creo que Fran lo hizo muy bien, porque ella misma se sentaba a hacer una cita de ‘ok, esta vez por qué lo estoy haciendo, cuál es mi recompensa, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero”, destacó el empresario.