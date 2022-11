Para cualquier padre, ver crecer a sus hijos y afirmarles su camino es un poco complicado porque la mayoría de ellos quisiera que siempre estén en sus brazos para darle el mayor amor posible. En el caso de las celebridades no suele ser muy diferente y basta ver el caso de Gabriel Soto para darnos cuenta de ello, ya que, sin imaginarlo, sus dos pequeñas están saliendo del nido de forma paulatina.

La mayor de ellas, Elissa Marie Soto, ha sido la primera en enrumbar cierto camino en solitario y por todo lo grande porque el año pasado fue parte del elenco de la telenovela “Si nos dejan”, lo cual ha significado también un gran orgullo para su madre, Geraldine Bazán, quien fue testigo de cómo su engreída le está siguiendo los pasos.

Si bien Gabriel Soto y Geraldine Bazán terminaron su relación y cada uno tomó direcciones diferentes, ambos se llevan de la mejor manera posible en favor de sus dos hijas, quienes son la prioridad en todo lo que hagan. Debido a ello es que los dos actores mexicanos apoyaron los sueños de Elissa, que era participar de una producción de ese tipo.

ELISSA MARIE SOTO EN “SI NOS DEJAN”

Cuando la producción salió al aire, Elissa Marie Soto Bazán tenía solo 13 años de edad, pero ello no fue motivo para desencajar, pues ejecutó a la perfección su papel de Sofía en el melodrama “Si nos dejan”, el cual fue bien recibido por la audiencia en México y en los Estados Unidos.

En aquella ficción fue la hija del protagonista interpretado por Marcus Ornellas. Por otro lado, la que hizo el papel de su mamá fue Gaby Carillo, por lo que estuvo rodeada de dos artistas con gran trayectoria y talento y que, sin duda, la ayudaron mucho en esa experiencia.

La joven actriz, quien ya había tenido una aparición en “100 días para enamorarnos”, emocionó mucho a su madre al haber participado de esta ficción, ya que ella había sido parte de la lista de actores que trabajaron en la misma telenovela, allá por el año 2007, aunque su nombre era “Victoria” y se grabó en Colombia.

Elissa Marie Soto Bazán en su personaje de Sofía Guerra en la telenovela "Si nos dejan" (Foto: Televisa)

LO QUE SINTIÓ GABRIEL SOTO AL VER A SU HIJA

En una reciente entrevista con People en español, en la que estaba hablando sobre su nueva telenovela “Mi camino es amarte”, se le preguntó acerca de ese momento en el que su hija estaba apareciendo de forma regular en las pantallas de televisión a causa de su trabajo como actriz juvenil en “Si nos dejan”.

Evidentemente, el mexicano aseguró que sintió un orgullo tremendo y luego empezó a explicar algunos detalles de ese momento para que no existan críticas al respecto de que su pequeña estaba actuando en vez de continuar con sus estudios en la escuela.

“Estoy superorgulloso y sorprendido también. No porque sea su papá, lo hizo muy bien y nunca tomó un taller o un curso, fue una experiencia para todos porque se pudo sacar esa espinita y quiero aclarar que tanto su mamá como yo, la dejamos hacer este proyecto porque estábamos en la pandemia y en la pandemia estaban tomando clases en línea y entonces ella se podía poner al corriente en sus tiempos libres, porque lo más importante es que acabe la preparatoria”, indició Gabriel Soto.

Pese al muy buen desempeño, la hija de Gabriel Soto parece que no seguirá actuando de manera frecuente, ya que ha decidido enfocarse a sus estudios y luego determinar cuál será el camino que tomará en los próximos años.

“Le gustó, pero ella me comentó que prefería seguir en la escuela y eso es algo que, como padre, me da gusto porque lo importante es que termine la preparatoria. Me dijo: ‘No papá es muy pesado y muy cansado, prefiero estar con mis compañeros’”, añadió el actor.