Una vez más, Irina Baeva y Gabriel Soto han pospuesto su boda, por lo que sus seguidores se preguntan si todo anda bien entre ambos. La pareja inició su relación dentro de una polémica, pero se habían mantenido muy unidos desde entonces. Sin embargo, con la fecha de la ceremonia todavía en el aire, las dudas son inevitables.

Antes de comprometerse con la actriz de origen ruso, el galán de telenovelas estuvo casado con Geraldine Bazán, madre de sus hijas.

Actualmente, Irina Baeva se encuentra en su país visitando a su familia, a la cual no veía desde hace más de 3 años. Sin embargo, un par de semanas antes de partir, habló sobre su relación con el actor de “La madrastra”, el cual se reencuentró con dos de sus exparejas en este proyecto.

Gabriel Soto e Irina Baeva suspendieron su matrimonio una vez más. (Foto: Irina Baeva / Gabriel Soto / Instagram)

¿QUÉ HARÍA IRINA BAEVA SI EMPIEZA A SENTIR CELOS POR GABRIEL SOTO?

En una entrevista con “Las Estrellas”, Irina Baeva habló sobre su relación con Gabriel Soto. La actriz se mostró muy segura de su relación y aseguró que no suele sentir celos cuando su prometido protagoniza escenas de amor con sus coestrellas.

“No, la verdad no, porque en los últimos proyectos que hicimos, ya como pareja, a mí me tocó ser antagonista. La verdad es que creo que, justamente por lo mismo, que nos dedicamos a los mismo, pues sabemos que es ficción”, aseguró la intérprete de 29 años.

La posición que ha tomado muestra mucha madurez de su parte. Seguramente, a ella no le gustaría que le hagan una escena de celos por algo que está realizando dentro del contexto laboral.

Sin embargo, confesó que, en el hipotético caso, de que sí empezaran a surgir estos sentimientos, tomaría acciones al respecto.

“Si me dieran celos, no aceptaría, porque pues para que me haga esto a mí misma”, aseguró tajantemente. “Finalmente, creo que sabemos distinguir muy bien dónde está la ficción y dónde está la realidad”.

IRINA BAEVA CONFÍA INCONDICIONALMENTE EN GABRIEL SOTO

Probablemente, tomar esa medida no sea necesario, pues Irina Baeva y Gabriel Soto mantienen una relación bastante saludable en la que hay confianza mutua.

Ambos se conocieron en la telenovela “Vino el amor” en el 2016, donde ella hizo de Luciana Muñoz Estrada. Al tener experiencia de primera mano trabajando con él, sabe lo profesional y respetuoso que es, sobre todo cuando se trata de sus compañeras.

“Lo conozco, no solamente como mi pareja, sino también como compañero de trabajo. Cuando hicimos ‘Vino el amor’, era superrespetuoso y tratamos con mucho respeto siempre nuestro trabajo. Entonces, sé que también sus compañeras son muy profesionales”, acotó.