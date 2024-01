Galilea Montijo e Isaac Moreno disfrutan de su amor y han compartido una experiencia inolvidable como pareja al viajar fuera de México. Para aprovechar las vacaciones que han tenido, las celebridades han salido al exterior y tuvieron un interesante recorrido por Bali, Indonesia, donde tuvieron un peculiar momento con un mono en un parque para turistas.

Montijo y Moreno compartieron la ocurrencia en sus cuentas oficiales en Instagram, donde sus miles de seguidores se sorprendieron de la instantánea. ¿Realmente fueron robados por un mono?

La situación fue comentada por las mismas figuras de televisión, quienes hicieron oficial su relación sentimental en noviembre de 2023, después de meses de rumores sobre su vínculo que iba más allá de la amistad.

Galilea Montijo ha trabajado como conductora en "Hoy", "Netas divinas" y "La casa de los famosos México" (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

¿GALILEA MONTIJO E ISAAC MORENO FUERON ASALTADOS POR UN MONO EN INDONESIA?

Galilea Montijo e Isaac Moreno compartieron la fotografía del momento en que un mono les “robó” su teléfono celular en Bali, Indonesia. Sin embargo, la ocurrencia era uno de los atractivos turísticos que estaban visitando en dicho país.

Porque se trata de un lugar para tomarse selfie con una maqueta de mono que sostiene el teléfono del visitante. De esta manera, la pareja subió la imagen divertida en la que parece que el animal se ha llevado su dispositivo móvil.

La conductora de televisión hace una pose como si estuviera gritando “no” con la palma derecha de la mano extendida para evitar el “asalto”. Mientras que el modelo se lleva la mano derecha a la boca como en señal de sorpresa.

¿GALILEA MONTIJO ESTUVO EN EL TERREMOTO EN JAPÓN DEL 1 DE ENERO DE 2024?

No, Galilea Montijo aclaró que ella no estuvo en Japón durante el terremoto del 1 de enero de 2024, que tuvo un registro de 7.6 grados en la escala de Ritcher. Junto a Isaac Moreno, la conductora de televisión ya había abandonado el país días antes, por lo que no se vio afectada por el fenómeno natural.

La presentadora, una de las más importantes de México, había compartido fotografías de su viaje a Japón a través de su cuenta oficial en Instagram, donde se la ve paseando por las calles de Kioto.