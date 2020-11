Después de siete episodios, “Gambito de dama” llegó a su final. Si bien, la historia narra la vida de una joven de un orfanato que descubre su increíble don para el ajedrez y el camino que debe recorrer hacia la fama mientras lucha contra sus adicciones, también muestra cómo la protagonista comunicaba su mundo interior a través de sus elecciones de ropa.

Y es que algo que siempre llamó la atención de Beth Harmon , a lo largo de toda la trama, era los atuendos que vestía, los cuales la convertían en una mujer sofisticada, pues éstos estaban inspirados en el ajedrez, destacando sus vestidos y zapatos en blanco y negro, aunque a veces usaba conjuntos con dos colores distintivos o estampados geométricos.

Como se recuerda, este personaje usaba gran parte de sus ganancias en los juegos de ajedrez para estar a la moda y la vanguardia. Pese a que siempre destacaba, el último capítulo no fue distinto, pero esta vez la actriz Anya Taylor-Joy , quien interpreta a la muchacha, llevó una vestimenta cuyo significado tenía algo muy especial.

Gambito de dama es una miniserie de televisión dramática estadounidense basada en la novela del mismo nombre de 1983 de Walter Tevis. (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICÓ SU ÚTIMO OUTIF?

El outfit final que llevaba Beth Harmon consistía en un sombrero blanco, pero no cualquier sombrero sino uno con forma distintiva; un abrigo, pantalones y botas de corte “A”, todo color blanco. Esta vez no representaba el tablero de ajedrez, sino una pieza en particular: la reina, publicó ScreenRant.

De acuerdo con el portal, la silueta de la actriz principal en la última escena es similar a la pieza de ajedrez que decidió representar, con la que buscaba destacar sus logros tras derrotar al Vasily Borgov, el campeón del mundo en ajedrez que fue derrotado en su propio país, Rusia.

Asimismo, representa el grado de madurez que la joven ha alcanzado como jugadora y en su vida personal, pues sabe por fin que es libre de elegir lo que más le conviene, que no está sola y ella es quien se pone sus límites.

La historia comienza a mediados de la década de 1950 y continúa hasta la de 1960. (Foto: Netflix)

¿”GAMBITO DE DAMA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque es demasiado pronto para obtener una respuesta oficial de Netflix, el drama ha sido descrito como una miniserie, así que lo más probable es que no tenga más de una temporada.

Además, en la primera entrega se abordó todos los sucesos importantes de la novela de Walter Tevis, en la que se basó la serie; por lo que no habría más material original para continuar la historia de Beth en una nueva tanda de capítulos.

Sin embargo, las primeras reseñas de “Gambito de dama” han sido muy prometedoras, incluso Rotten Tomatoes le ha otorgado un índice de aprobación del 100 por ciento. Tal vez eso motive a la plataforma para dar luz verde a una segunda entrega, en la que Beth enfrente a nuevos competidores para convertirse en la reina del ajedrez. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio de Netflix.

