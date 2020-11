“Gambito de dama” se ha convertido en una de las series más vistas del último mes en Netflix. La miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy ha conseguido 62 millones de vistas en sus primeros 28 días disponible y esto ha demostrado que The Queen´s Gambit ha tenido un gran impacto en el mundo, ya que muestra el empoderamiento femenino y el apasionante juego del ajedrez.

También nos han dejado en claro que aunque esta disciplina siempre ha estado dominado durante mucho tiempo por jugadores masculinos, el ajedrez fue un pasatiempo popular entre las mujeres de clase alta desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Sin embargo, una mujer solo recibiría el título de gran maestra por primera vez a fines de la década de 1970.

En The Queen’s Gambit , Beth Harmon es una niña prodigio del ajedrez de nueve años, capaz de jugar y ganar contra múltiples oponentes al mismo tiempo. A medida que crece, comienza a competir en torneos locales y rápidamente asciende en las filas de los ajedrecistas en los Estados Unidos.

A lo largo de este proceso, la deportista viaja con su madre adoptiva y va ganando diversas competencias internacionales y es así que gana fama por su estilo de juego y género únicos. Si bien la trama de Gambito de dama se basa libremente en una historia real , el jugador que inspiró a su personaje fue el prodigio masculino del ajedrez Bobby Fisher.

A pesar que Beth es una personaje de ficción es importante reconocer que existen mujeres ajedrecistas que han logrado conseguir múltiples reconocimientos por su gran desenvolvimiento en el ajedrez.

NONA GAPRINDASHVILL

Nona Gaprindashvili maestra de ajedrez (Foto: Wikipeadia)

Nona Gaprindashvili fue la primera mujer en recibir el título de gran maestra en 1978. Si bien ya había sido campeona mundial femenina varias veces para entonces y ganó el título de gran maestra, también ganó el título de gran maestra internacional (masculino) después de anotar dos normas de gran maestro, con un total de 23 juegos contra la mayoría de los otros grandes maestros. Ella todavía es una jugadora activa y mantiene una calificación de 2270. En 2005, ganó el Torneo de Ajedrez BDO celebrado en Holanda a los 64 años.

MAIA CHIBURDANIDZE

Maia Chiburdanidze (Foto: Wikipedia)

Hasta 2010, Maia fue la campeona mundial de ajedrez femenina más joven y siguió siendo campeona mundial de ajedrez de 1978 a 1991. Como Beth, aprendió las reglas del ajedrez a una edad temprana , con solo 8 años, y ganó su primer torneo internacional femenino en 1974. Cuando tenía 13 años. Recibió el título de mujer gran maestra tres años después, pero sólo se le otorgaría el título de gran maestra internacional (masculina) en 1984. Fue la segunda mujer en recibir ese título, después de Gaprindashvili. Otra similitud que Maia comparte con Beth es que ha jugado mucho en torneos masculinos en todo el mundo, ganando algunos en los años 80 y 90.

SUSAN POLGAR

Susan Polgar

Susan y sus dos hermanas, Judit y Sofia, fueron parte de un experimento educativo llevado a cabo por su padre. Quería demostrar que los genios no nacieron, sino que se hicieron, por lo que se propuso entrenar a sus hijas en el ajedrez. En particular, Susan ganó su primer torneo de ajedrez a los 4 años, jugando contra chicas que le doblaban la edad y saliendo invicta. A los 12 años ganó el Campeonato Mundial Femenino Sub 16. Sin embargo, Polgar jugó principalmente en torneos masculinos y. A los 17 años fue la primera mujer en clasificarse para el Campeonato Mundial Masculino, pero no compitió porque, según la propia Susan, la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) y la federación húngara cambiaron las reglas para evitar que ella fuera al campeonato. Recibió el título de gran maestra en 1991, siendo la tercera mujer en hacerlo.

JUDIT POLGAR

Judit Polgar

Al igual que Beth Harmon, Judit derrotó a personas sin necesidad de mirar el tablero de ajedrez y se la describe con un estilo de juego muy intenso. Ella también tiene el pelo rojo y fue descrita por oponentes adultos masculinos como tener ojos asesinos y ser una niña linda capaz de aplastarlos. Incluso se dijo que su desempeño era superior al de Fisher cuando él tenía la misma edad. Otro dato interesante es que Judit también tuvo una rivalidad con un gran maestro ruso , Garry Kasparov. Al igual que Beth, perdió la primera vez que lo enfrentó, pero finalmente hizo historia al derrotarlo en 2002 durante el partido Rusia contra el resto del mundo.

HOU YIFAN

Hou Yifan

Como muchas de las mujeres de esta lista, Hou Yifan comenzó a jugar al ajedrez muy temprano en su vida. A los 3 años, pudo derrotar a su padre y a su abuela. Pasó a ser la miembro más joven del equipo nacional de ajedrez y ganó su primer campeonato. Al igual que la madre de Beth la acompañó a los torneos , la madre de Hou Yifan también viajó con ella a muchas competencias internacionales. Sin embargo, Hou ha optado por no dedicar su vida por completo al ajedrez como carrera, prefiriendo llevar una vida más equilibrada. A pesar de continuar sus estudios y convertirse en profesora, sigue siendo la jugadora con mejor ranking del mundo y figura en el puesto 88 en el ranking de las 100 mejores jugadoras en general.

VERA MENCHIK

Vera Menchik

Aunque Vera Menchik nunca recibió el título de gran maestra, fue la primera campeona de ajedrez femenina y se ganó la fama compitiendo contra maestros de ajedrez masculinos, incluso al vencer al campeón mundial Max Euwe. Mantuvo su título de campeona mundial femenina durante más de 17 años, dominando a sus otras oponentes femeninas. Murió durante la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que se creara el título de gran maestro. Sin embargo, su legado sigue vivo ya que el trofeo de la Olimpiada de Ajedrez Femenino se llama Copa Vera Menchik.

DEYSI CORI

Deysi Cori ostenta el honor de ser la única Gran Maestra Internacional femenina del ajedrez del Perú y la más joven de América

Deysi Cori ostenta el honor de ser la única Gran Maestra Internacional femenina del ajedrez del Perú y la más joven de América. Su primer encuentro con esta disciplina fue a la edad de ocho años y todo fue gracias su padre, que se dio cuenta que tenía dos hijos con un talento especial que los ha llevado a convertirse en grandes maestros del ajedrez. La joven decidió dedicarse por completo a este deporte y actualmente se encuentra dentro del top 100 de las mejores ajedrecistas mujeres del mundo.

