En la temporada dos de Game of Thrones, Robb Stark conoce a Talisa Maegyr y, a pesar de las advertencias de Catelyn Stark, el hijo de Eddard Stark se enamora de la joven enfermera y finalmente se casa con ella. Esta situación desató un profundo rencor por parte de la Casa Frey, ya que el nuevo rey del norte se había comprometido casarse con una hija de Lord Walder Frey, pero su traición acabó en la conocida “boda roja”.

A pesar de que este capítulo se emitió hace siete años, los fans, aún no dejan pasar el terrible error que se habría cometido con el personaje de Talisa Maegyr. Sí bien, en el libro A Song of Ice and Fire de George RR Martin se cuenta la trágica historia de amor que vive Robb Stark, el error es que la mujer con la que se casa se llama Jeyne Westerling, y la diferencia va más allá de cómo se llaman los personajes.

Según el libro “Una canción de hielo y fuego”, la historia de Robb con Jeyne no se desarrolla de la misma forma en la que se muestra en pantallas, ya que principalmente, es contada a través de los ojos de Catelyn, y los lectores no conocen muchos detalles de esta pareja.

Es aquí que se resalta el mayor sinsentido sobre la boda de Robb Stark con Talisa Maegyr y aquí te vamos a explicar que es lo que sucede realmente.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL LIBRO Y LA SERIE SOBRE LA BODA DE ROBB STRARK?

En el sexto capítulo de la segunda temporada, se ve que Robb Stark y Talisa, locamente enamorados contraen nupcias ante los nuevos y viejos dioses. “Padre. Herrero. Guerrero. Madre. Doncella. Viejo. Desconocido. Yo soy suyo y ella es mía, desde hoy hasta el día que me muera”. Aquí nadie se casa por amor y vive para contarlo.

Sin embargo, hay explicaciones para la boda de Robb y Talisa en Game of Thrones, incluso si la serie en sí no los aborda demasiado. En primer lugar, Robb se crió en un hogar interreligioso: Ned creía en los dioses antiguos, pero Catelyn, como Tully, creía en los dioses nuevos.

Además de eso también es una cuestión de circunstancias. Robb y Talisa querían casarse rápidamente y cómo no estaban en el norte, eso significa que no iban a encontrar árboles de madera de maleza, así que según sus religiones, lo más fácil fue encontrar un Septon y casarse a la luz de los Siete. Esta decisión fue tomada con prisa, ya que necesitaban casarse rápidamente y en secreto.

Pero en el libro de “Una canción de hielo y fuego”, no se habla del matrimonio de Robb y Talisa, ya que solo se llega a saber que ellos duermen juntos y al día siguiente se casan en secreto para mantener el honor de la casa Stark.

LA FE DE LOS SIETE

Es la religión predominante en los Siete Reinos, aunque su influencia es menor en el Norte, donde siguen rezando a los Antiguos Dioses, y en las Islas del Hierro como ya hemos visto. Se dice que los Siete caminaron por las colinas de Ándalos en forma humana una vez y con el tiempo convirtió a todo Poniente. Aegon el Conquistador también se convirtió en un seguidor de los Siete. Fue coronado y legitimado como el rey de Poniente por el Septón Supremo, el líder de la iglesia.

Los Sirvientes de la Fe son los líderes (septones y septas) y un número de diferentes órdenes: las Hermanas Silenciosas, los Hermanos Suplicadores, los Hermanos Marrones, y la Fe Militante. El libro sagrado de la Fe de los Siete es La estrella de siete puntas, en la que se recoge el credo de esta religión y algunas leyendas que hablan del rey ándalo Hugor de la Colina.

La Fe venera a los Siete, una única deidad con siete aspectos o rostros, cada uno de los cuales representa una virtud diferente. Los creyentes rezan a una de las diferentes facetas de los Siete para pedir ayuda y guía dependiendo de lo que necesiten.

Hay una teoría de los seguidores de ‘Juego de tronos’ que relaciona cada uno de los Siete Dioses con los miembros de la Casa Stark.

