“Game of Thrones” es la serie más exitosa de los últimos tiempos. Sus ocho temporadas fueron un deleite para el público, aunque el final para muchos no fue el que esperaba. Lo cierto es que la producción de HBO logró quedarse para siempre en la historia universal.

Eso sí, de los 73 episodios que tuvo “Juego de tronos” (traducido al español) muchos considera a una la mejor de todas. Nos referimos a la llamada Boda Roja, suceso que se lleva a cabo en los capítulos finales de la tercera sesión. Precisamente en el episodio titulado ‘Las lluvias de Castamere’, que se centra en los acontecimientos que ocurren en la boda de Edmure Tully y Roslin Frey.

La Boda Roja termina en una masacre durante la guerra de los cinco reyes. Es arreglada por Lord Frey como venganza contra Robb Stark por romper el acuerdo de matrimonio que tenía este para unir a las casas Stark y la casa Frey. De hecho, la muerte de Robb fue uno de los momentos más impactantes tanto en “Game of Thrones” como en la serie de libros “A Song of Ice and Fire” en la que se basa.

En torno a la muerte de Robb Stark, se ha difundido una teoría que señala que fue asesinado en dos ocasiones. ¿De qué trata todo esto? Screen Rant desmenuzó cada detalle de la teoría y ahora te lo contamos.

En la "Boda Roja" murió Robb Stark, su esposa Talisa que estaba embarazada, Lady Catelyn, y la mayoría de los hombres del Stark. (Foto: HBO)

¿ROBB STAR MURIÓ DOS VECES EL DÍA DE LA BODA ROJA?

La Boda Roja es el resultado devastador para una venganza y conspiración alimentada por el poder de las Casas de Lannister, Frey y Bolton, y es el baño de sangre más sorprendente (y brutal) hasta la actualidad.

Si bien este acontecimiento se desarrolla de manera similar tanto en el libro como en pantalla, existen algunas diferencias que serían clave en la teoría de la doble muerte de Robb Stark. Por ejemplo, la reacción de Catelyn Stark es mucho más visceral

En el libro, este acontecimiento tiene algunas diferencias con respecto a lo que se vio en la pantalla. Por ejemplo, en los libros la reacción de Catelyn Stark es mucho más visceral, cosa que en la pantalla se trató de atenuar, incluso colocando más drama, como incluir a la esposa embarazada, Talisa, que en los libros no está presente. Estas diferencias no afectan demasiado el resultado general: Robb y Catelyn murieron, y la Rebelión del Norte se detuvo, pero algunas de las sutilezas en ellos hacen una lectura interesante.

En “Game of Thrones”, la última palabra de Robb Stark es “madre”, mientras llama a Catelyn. En los libros, sin embargo, las últimas palabras de Robb son “Grey Wind” (Viento gris), el nombre de su leal lobo huargo que también es asesinado en la ceremonia, y luego su cabeza es colocada en el cuerpo del joven Stark. Si bien esto puede parecer bastante insignificante al principio, se combina con otra teoría.

Richard Madden es Robb Stark y Michael McElhatton es Roose Bolton en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

La creencia común en torno a la resurrección de Jon Snow en los libros es que reencarnó en su lobo huargo, Ghost, y así es como eventualmente lo traerán de vuelta. Hay algunas pruebas que respaldan esto: a menudo se muestra que Snow es un mago, y la escena de su muerte implica que no se ha ido del todo. Esto nos lleva a la muerte de Robb, pues sugiere que este también pudo transferir su conciencia a su lobo huargo antes de ser asesinado.

Debido a que Robb no era un personaje central, los lectores no tuvieron la oportunidad de ver o escuchar acerca de sus experiencias con su lobo huargo como lo hacen con Bran, Jon y Arya.

En el prólogo de ‘A Dance with Dragons’, Varamyr Sixskins habla de tener una segunda vida como warg, incluso como un lobo huargo. De ser esto verdad, Robb vivió brevemente como Gray Wind después de ser asesinado en la Boda Roja . El único problema es que segundos después también fue asesinado, lo que significa que Robb Stark murió dos veces seguidas.

Robb vivió brevemente como Gray Wind después de ser asesinado en la Boda Roja. El único problema es que segundos después también fue asesinado (Foto: HBO)

VIDEO RECOMENDADO

Bran Stark fue elegido rey tras la muerte de Daenerys Targaryen

"Game of Thrones": Bran Stark fue elegido rey tras la muerte de Daenerys Targaryen