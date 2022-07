En una época en la que se están desafiando los estereotipos de belleza y la utópica perfección que se espera de las mujeres, muchas celebridades han decidido sentar un ejemplo. Personajes como Georgina Rodríguez, Anne Hathaway y Elena Furiase se han mostrado transparentes ante el transformador proceso que tiene un embarazo en el cuerpo, tanto física como emocionalmente.

Hace poco, cuando Georgina Rodríguez y su familia se fueron de vacaciones, tras la triste tragedia de perder a su hijo, muchas personas criticaron el cuerpo que lució la modelo. Esto ocasionó que su hermana Ivana la defendiera, exponiendo la poca empatía y tacto de algunos usuarios.

Por ello, queremos mostrar a algunas actrices, modelos e influencers que tratan de cambiar esta forma de pensar, mostrando el proceso tal cual eso y derribando estos imaginarios de cuerpos perfectos. Además, algunas particularidades que deben pasar en el posparto.

ALGUNAS FAMOSAS QUE NO TEMEN MOSTRAR LA REALIDAD DEL POSPARTO

Georgina Rodríguez

En abril de este año, Georgina Rodríguez dio a luz a su segunda hija, Bella Esmeralda. En su más reciente viaje a Ibiza, la modelo no se cohibió en utilizar un bikini y mostrar su cuerpo tal cual es luego de pasar por un embarazo.

Tras unos meses de tener a su primera pequeña con Cristiano Ronaldo, Aldana, algunas personas pensaban que se encontraba embarazada nuevamente, pero ella negó los rumores asegurando que todavía su cuerpo estaba recuperándose del proceso.

“Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… Soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”, explicó a la revista “¡Hola!”.

Anne Hathaway

La actriz de películas como “El diario de una princesa” y “El diablo se viste de prada”, es madre de dos pequeños fruto de su matrimonio con Adam Shulman. En el 2016, dio a luz a Jonathan y, tres años después, a Jack.

Luego de haber vivido el posparto en dos ocasiones, no se mostró insegura ante los cambios por los que pasó su cuerpo y lo dejó saber.

“No es vergonzoso engordar durante el embarazo (ni nunca). No es vergonzoso si tardas más de lo que pensabas en perderlo (si es que quieres hacerlo). los cuerpos cambian. Los cuerpos crecen. Los cuerpos se estrechan. Todo es amor (y no dejes que nadie te diga lo contrario)”, comentó Anne Hathaway.

Greeicy

Hace un mes, la cantante colombiana tuvo su primer hijo, resultado de su relación con Mike Bahía. Durante todo el proceso, Greeicy ha mostrado cómo su cuerpo ha ido cambiando y el posparto no fue la excepción.

En una ocasión, compartió una fotografía en la que resaltó que se encontraba usando un sostén para amamantar y protectores para que no se traspase la leche, algo que suele suceder en esta etapa.

“Ahora soy mamá y ¿saben que me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro a sí misma, que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando), pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí”, escribió como descripción de la publicación de Instagram. “Ya soy toda una mamasita”.

Greeicy parece haber regresado a su hermosa figura rápidamente. Sin embargo, no inmune a tener que utilizar protectores para que no se filtre la leche durante esta etapa de lactancia (Foto: Greeicy / Instagram)

Kylie Jenner

Hace poco se criticó a Kylie Jenner por supuestamente haber alterado con Photoshop una de las fotografías en las que lucía su cuerpo durante el posparto, donde parecía haber recuperado su figura tras dar a luz a Wolf Webster.

Sin embargo, la influencer y empresaria confesó que el proceso fue más difícil de lo que pensaba.

“Quería decir a todas las que han sido mamás, que este posparto no está siendo fácil. Está siendo muy duro... Personalmente, esta experiencia está siendo un poco más dura que con mi primera hija. No está siendo fácil ni mental ni física ni espiritualmente. Es una locura”, explicó.

Asimismo, invitó a las mujeres a no sentirse presionadas a volver a la “normalidad” lo más rápido posible.

“Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente, sino mentalmente, después del parto. Les mando mucho amor”, aseguró.

Elena Furiase

El pasado 4 de julio, Elena Furiase recibió a Nala, la segunda de sus retoños. La actriz conocida por su papel de Vicky en “El internado” compartió cómo se sentía algunos días después del extenuante proceso de dar a luz a un ser humano.

“Poco se habla de postparto. Yo ya lo conocía, porque ya me pasó con el primero. Ya van saliendo las ojeras y solo llevamos 8 noches. Eso que Nala es fácil”, afirmó la intérprete.

Asimismo, comentó sobre el poco sueño y los cambios de humor que pueden pasar durante esta etapa, por lo que aseguró a sus seguidoras que no se preocupen si les pasa algo similar.

“Así que a ti, ‘nueva mamá’, que sepas que es normal, sano y que se pasa ¡Ánimo!”, finalizó.

Ashley Graham

Después de dar a luz a sus gemelos Malachi y Roman, la modelo compartió una foto en la que aparecía mostrando su abdomen, el cual todavía se estaba adaptando por albergar a dos bebés.

“Hola, nueva barriguita. Hemos pasado por mucho. Gracias”, escribió como acompañamiento de la imagen.

Recibió varios mensajes que le agradecían por mostrar cómo se puede ver una persona luego de un parto y que, aún así, son hermosas. Adicionalmente, compartió que uno de los efectos colaterales fue la caída del cabello.

“Creo que fue alrededor del cuarto mes del nacimiento cuando mi pelo se cayó. Y eso fue más traumático incluso que el parto”, agregó.

Hilaria Baldwin

La esposa de Alec Baldwin, conocida por ser una empresaria e instructora de yoga, está esperando su séptimo hijo con el actor. Hilaria siempre muestra las repercusiones que cada embarazo tiene en su cuerpo y, después del quinto, posó frente al espejo mostrando su estómago.

“La parte más importante de este video no es que haya tenido a un bebé recientemente, o si es que piensan que soy muy esto o aquello. No se trata de mi ropa interior, de mi piel o el del hecho que estoy exhausta y no tengo interés en maquillarme, se trata del hecho que tuve que recostarme mientras mi amiga volvía a ponerme el piercing del ombligo y yo tenía que apretar los dientes. Estoy en mis 36, 5 niños y lo voy a seguir teniendo”, escribió.