¿Geraldine Bazán será cantante? Algo que ha sorprendido a los millones de fans de la actriz mexicana son los rumores de su posible incursión en la música. La recordada expareja de Gabriel Soto se hizo conocida en el mundo de la actuación al ser parte de importantes producciones como “Tierra de pasiones”, “Camila”, “Bajo las riendas del amor”, entre otras. De esta manera, Bazán, supuestamente, daría un nuevo paso en el ambiente artístico. Conoce aquí todos los detalles.

Geraldine Bazán es una destacada actriz mexicana que durante sus inicios incursionó en el teatro, pero fue en el 2002 cuando ingresaría a la televisión con la telenovela “Corona de lágrimas”.

Sin embargo, la reconocida artista mexicana también es recordada por la relación sentimental que sostuvo durante diez años con el actor Gabriel Soto, hasta el 2017.

Actualmente, Geraldine Bazán se mantiene concentrada en sus proyectos y ya se habla sobre su supuesto inclinamiento hacia el canto donde podría interpretar importantes temas del género regional mexicano. ¿Qué tan cierto es esto?

¿GERALDINE BAZÁN INCURSIONARÁ EN EL CANTO?

Geraldine Bazán sorprendió a sus millones de fans durante una entrevista con el programa “Sale el Sol” donde dio algunas pistas de lo que sería, aparentemente, el inicio de su carrera musical.

Y es que según El Heraldo, la actriz reveló que el cantante Horacio Palencia escribió una canción y le pidió que fuera ella quien grabara el tema. Esto dejó a más de uno con la boca abierta.

“Horacio Palencia me hizo un vale y me dijo ‘te voy a hacer una canción para que la grabes’. Que no les sorprenda que ande cantando”, indicó Bazán.

PERTENECIÓ A UN GRUPO MUSICAL

Otra de las sorpresas que reveló la actriz Geraldine Bazán, en ese momento, fue que hace varios años perteneció a un grupo musical.

“Estuve en un grupo, me hubiera encantando nacer con el don. Respeto mucho, me hubiera encantado ser cantante, no los soy”, sostuvo.

TRABAJAR EN SU VOZ

Geraldine Bazán también aseguró, durante la entrevista, de acuerdo a Univisión, que podría trabajar en adecuar su voz para poder interpretar distintos temas musicales si es que se le presentara la oportunidad de estar en un personaje de telenovela dedicado al canto.

DATOS PERSONALES DE GERALDINE BAZÁN

Nombre: Rosalba Geraldine Bazán Ortiz

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1983

30 de enero de 1983 Edad: 39 años

39 años Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Ciudad de México (México) Ocupación: actriz y presentadora de televisión

actriz y presentadora de televisión Estado civil: Gabriel Soto (2016 - 2018)

Gabriel Soto (2016 - 2018) Hijos: 2 (Elisa Marie y Alexa Miranda)

2 (Elisa Marie y Alexa Miranda) Facebook: Geraldine Bazan

Instagram: geraldinebazan

Twitter: GeraldineBazanO

¿POR QUÉ SE SEPARARON GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN?

En setiembre de 2017, Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron su separación y, un año después, firmaron el divorcio tras algunos meses de negociaciones relacionadas con sus propiedades e hijas.

Aunque permaneció en silencio por mucho tiempo, una vez que el actor e Irina Baeva hicieron pública su relación en febrero del 2019, la actriz rompió su silencio e indicó que sospechaba de ambos meses antes de que se separaran. MÁS DETALLES AQUÍ