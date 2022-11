Geraldine Bazán es, en la actualidad, una de las actrices más populares y cotizadas de la televisión mexicana, destacando en reconocidas telenovelas como “Corona de Lágrimas”, donde debutó su pequeña hija Alexa Miranda y realities como “La Isla” y una de “Mira quién baila”.

Además de su experiencia en la televisión, la celeb de México también es conocida por su relación con Gabriel Soto, con quien tiene dos hijos y estuvo casada por varios años, hasta que en 2018 se separaron en medio de especulaciones de infidelidad.

Pese a la fama y el reconocimiento que tiene la actriz, recientemente reveló que hay un sueño que aún no ha cumplido, pero que está dispuesta a conseguir en algunos años.

En su carrera, la actriz mexicana ha sido parte de tres programas reality y varias telenovelas (Foto: Geraldine Bazán / Facebook)

EL SUEÑO NO CUMPLIDO DE GERALDINE BAZÁN

En conversación con “De Primera Mano”, la mexicana reveló que desde hace mucho tiempo tiene la intención de convertirse en psicóloga profesional, una carrera que planea estudiar.

“Me hubiera gustado estudiar psicología que, todavía, para eso hay tiempo; no es una carrera tan larga y creo eso de alguna manera sirve para todo en la vida, para entenderse uno mismo, para entender a los demás; también el crecimiento de mis hijas, si me gustaría hacer mi carrera de psicología, ya veremos un poquito más adelante”, comentó.

Y es que ser actriz no ha sido la única ambición de Bazán, quien bromeó que, a diferencia de psicología, hay otros para los que debe contar con algunas aptitudes que, lamentablemente, no posee.

“Me hubiera gustado ser bailarina [clásica], pero para ello, realmente, hay que nacer con los dotes”, añadió.

Con relación a las aptitudes, la actriz aseguró en una entrevista que, a diferencia del baile, cuenta con la capacidad para desempeñarse en su carrera soñada, pues incluso ha llegado a apoyar a sus amigas en momentos complicados. “De repente les digo ‘ya te voy a cobrar la terapia’”, aseguró entre risas.

La actriz de 39 años dio vida a Olga Ancira en "Corona de lágrimas" 2 (Foto: Geraldine Bazán / Instagram)

Pese a esto, Geraldine es consciente que la carrera requiere de una gran responsabilidad y depende mucho la perspectiva de las personas al asistir a un psicólogo.

“Al final, creo que nadie, ninguno, tenemos como la verdad absoluta de nada, a lo mejor tú puedes, no sé si dar un consejo, pero hablar desde tu experiencia o cuando quieres ayudar a una persona y ves las cosas desde fuera. Cuando uno está en cierta situación, a lo mejor puedes creer que es el acabose”, explicó.

Finalmente, la actriz resaltó la importancia del apoyo cuando una persona pasa por momentos complicados.

“Entonces, si tienes alguien que te quiere y lo ve desde fuera, te puede apoyar y dar un buen consejo”, sentenció.