Shakira rompió su silencio para hablar sobre su ruptura mediática con Gerard Piqué. Lo hizo a través de una entrevista con la revista Elle y sus declaraciones no habrían sido bien recibidas por el entorno más cercano del futbolista del Barcelona, de acuerdo a ABC. La familia del jugador español, quien estaría saliendo con Clara Chía Martí, habría mostrado su inconformidad por lo que dijo la cantante colombiana.

De manera repentina, a tres meses de anunciar el fin de su relación de 12 años, la artista de “Te felicito” decidió contar cómo ha sido la etapa “más oscura de su vida”. A pesar de que no quiso entrar en detalles de la causa de su rompimiento, sí dio su versión del caso.

La natural de Barranquilla explicó que puso su carrera en segundo plano para comprometerse a cuidar su familia -la crianza y educación de sus dos hijos- y permitiendo que Piqué puede desempeñarse sin problemas en su club de fútbol. “Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”, manifestó la artista de 45 años a Elle.

“Entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para mis hijos y para Gerard. O él dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Y lo hice”, detalló Shakira. Estas declaraciones no habrían sido del agrado de la familia de Piqué.

Shakira y Piqué, sonrientes, cuando todavía eran pareja (Foto: Shakira / Facebook)

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE LA FAMILIA DE GERARD PIQUÉ POR LAS PALARBAS DE SHAKIRA?

La familia de Gerard Piqué no habría recibido de la mejor forma las declaraciones de Shakira sobre su separación, de acuerdo a información de ABC. El círculo más cercano del futbolista español, así como sus amigos, se habría sentido decepcionado, sobre todo por el proceso legal de la custodia de sus dos hijos.

El pensamiento en común sería que las palabras de la cantante colombiana traerían más tensión a las negociaciones para la crianza de los menores en el contexto de separación de sus padres. Si bien ambas partes todavía no llegan a juicio, todavía no tienen un puerto en común en esta arista. La misma Shakira le dijo a Elle que deben trabajar juntos para hallar una ”solución justa”.

¿Piqué le respondió a Shakira? No, al menos no de manera pública. Gerard Piqué se ha mantenido en silencio al ser abordado por la prensa a su regreso a la ciudad, junto a Clara Chía. Prefirió ignorar a los reporteros que le preguntaron directamente su opinión sobre las declaraciones de su expareja.

Piqué serio durante un encuentro de fútbol (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

EL APOYO DE ARTISTAS A SHAKIRA

Shakira no está sola. Ella confesó que viene recibiendo el apoyo de varios de sus colegas del mundo de la música que son conocidos internacionalmente.Entre ellos se encuentran Will I Am, Chris Martin, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, entre otros.

“Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos”, sentenció a Elle. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

