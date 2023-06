“XO, Kitty” tuvo muchos giros inesperados en la historia y uno de los más grandes fue cuando la protagonista desarrolla sentimientos por Yuri, quien debía ser su némesis. Sin embargo, al final de la primera entrega, Kitty es expulsada de la academia KISS y muchas preguntas quedaron en el aire. Por ello, en esta entrevista exclusiva, Gia Kim nos comenta sobre su experiencia en la serie de Netflix y lo que puede venir en la temporada 2.

Antes de ser elegida como Yuri en el programa de streaming, la actriz coreana trabajó como reportera de noticias y tuvo un pequeño papel en un cortometraje llamado “Happy ending”.

Su gran debut en la pantalla chica llegó a finales de sus veintes, con el personaje de la heredera de una gran empresa que debe mantener las apariencias y ocultar que está enamorada de Juliana, su mejor amiga.

Además, pudo compartir set de grabación con su verdadero hermano, Sang Heon Lee, quien dio vida a Min-ho en “XO, Kitty”.

En esta ocasión, Gia Kim conversó con MAG y nos contó sobre la increíble experiencia grabando la serie en Corea, la sororidad dentro de la historia, el regreso de Kitty a KISS y un posible triángulo amoroso con Juliana.

Anna me contó que ustedes hicieron que la experiencia viviendo en Corea sea mucho mejor ¿Tienen alguna anécdota de cuando salieron con el resto del reparto?

“Hay tantas historias. Simplemente me encantó que todo el reparto amara el pollo frito coreano. Me contaban que lo habían comido dos días seguidos y yo como ‘¿qué?’. Pero me encanta.

Hubo tantas noches divertidas, porque podíamos ir a los cuartos de los demás para pasar el tiempo o podíamos estar en el lobby del hotel. Hablábamos del día o qué íbamos a hacer a la mañana siguiente, o qué íbamos a grabar. Creo que eso ayudó mucho. Las pequeñas conversaciones que tuvimos ayudaron mucho, porque de lo contrario, hubiera sido más solitario el grabar por tres meses en un país extranjero, sobre todo para los que no viven allí. Afortunadamente, nos fue bien y tuvimos un tiempo increíble en el set de grabación”.

Jocelyn Shelfo, Gia Kim y Anna Cathcart disfrutando de un corndog en medio de la grabación de “XO, Kitty” (Foto: Gia Kim / Instagram)

¿Pudiste presenciar algún choque cultural que hayan pasado tus compañeros con la forma en la que funciona Corea? Sobre todo para aquellos que no hayan tenido experiencia visitando el lugar antes.

“Era la primera vez que Anna, Anthony, Peter, Théo y Regan visitaban Corea, así que eso fue muy emocionante, porque me encanta poder compartir las cosas buenas de Corea con personas que nunca la han conocido. Afortunadamente, cuando estuvimos allí, el clima no fue ni tan caluroso ni tan frío, así que pudimos hacer muchas actividades al exterior. También nos quedamos en una parte muy divertida de la ciudad, así que podíamos ir a varios restaurantes.

Creo que la comida coreana es muy diferente a la comida norteamericana, francesa o incluso australiana. Fue increíble. Sobre todo porque Peter es coreano, pero era la primera vez que visitaba el país, por lo que fue muy lindo ver cómo conectaba con sus raíces”.

Gia Kim junto al resto de los actores y actrices de “XO, Kitty” (Foto: Gia Kim / Instagram)

Algo que me gustó de “XO, Kitty” fue el hecho de que no hubiera mucho conflicto entre los personajes femeninos. Incluso cuando se supone que debían ser “enemigas”, en realidad se apoyaban mutuamente ¿Cómo fue la conversación detrás de cámara con el reparto, con Jenny Han y el equipo de escritoras?

“Las escritoras ya tenían lista esa historia, pero obviamente, tanto a Anna y a mí nos encantó esa parte, porque las dos estamos de acuerdo con que no queremos ser del tipo que se pelea por un chico. Es como, ‘¿por qué? podemos ser amigas y caernos bien’.

A las dos nos encantó que tuvimos esos momentos en nuestras historias, en donde nos apoyamos incluso cuando no somos las mejores amigas. Hay una escena cuando Kitty me defiende cuando un chico empieza a hablar mal de Yuri. Escenas como esa son entrañables, porque son mujeres apoyando a mujeres. Tanto a Anna como a mí nos encantó interpretar eso”.

Al final del programa, Yuri llama a su mamá para tratar de convencerla de que no expulse a Kitty, ¿Crees que funciona?

“Creo que sí. No lo sé a ciencia cierta, pero en mi mente, tiene sentido que no la expulsen, porque no fue solo su culpa. Y yo le digo ‘¿vas a expulsar también a los chicos?’ Y claramente a los chicos no los han expulsado, entonces por qué es solo Kitty. Entonces creo que la mamá de mi personaje va a solucionarlo y traer de vuelta a la escuela a Kitty”.

Yunjin Kim interpreta a Ji-na Lim, la directora de KISS y madre de Yuri en "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

¿Crees que haya un triángulo amoroso entre Juliana, Yuri y Kitty? ¿O Yuri no ve a Kitty de una manera romántica?

“Honestamente, no lo sé. Lo veo yendo en cualquiera de los dos caminos, por eso estoy emocionada de ver qué pasa en la temporada 2, si es que ocurre. Yo también tengo mucha curiosidad por saber a quién va a elegir Yuri”.

¿Entonces sí hay una posibilidad?

“Tengo los dedos cruzados. Así que enserio espero que suceda. Yo apoyaría cualquier relación amorosa que ocurra, porque creo que así termine con una o con la otra, será muy lindo”.