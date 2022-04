La actriz azteca Grettell Valdez contó a través de su Instagram que la cirugía de amputación de su dedo se debió a un tumor en esa zona, razón por la que ahora se someterá a sesiones de quimioterapia. Más allá del mal momento, expresó sentirse segura de salir airosa de este mal.

A Valdez le detectaron un cáncer en el dedo pulgar de la mano hace cuatro años. En ese entonces, los doctores le indicaron que lo conveniente era una amputación parcial del miembro para evitar que el mal se expandiese.

No obstante, la lucha contra la enfermedad no ha terminado y Grettell informó a sus seguidores en redes sociales cómo es que va el tema.

“Mi dedo cada vez va mejor, la verdad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas. Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres, y después empiezo mi quimioterapia”, aseveró Valdez en sus historias.

Asimismo, explicó que tiene un virus que “hace verrugas, y esas verrugas debutan a cáncer”.

Grettell Valdez es una actriz mexicana conocida por su trabajo en telenovelas como "Clase 406", "Rebelde" y "Heridas de amor" (Foto: Grettell Valdez / Instagram)

¿QUÉ VIRUS TIENE GRETTEL VALDEZ?

La actriz de “Clase 406″ detalló meses atrás en el programa “Hoy”, de Televisa, que había ido al médico para una revisión y el doctor le dijo: “‘Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia’, le dije ‘ok’”.

“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”, prosiguió. “Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, puntualizó.

¿QUÉ LE PASÓ EN EL DEDO A GRETTELL?

Le extirparon parte del dedo pulgar para contener un virus cancerígeno. “El doctor me dice: ‘Tranquila, voy a tratar de reconstruirte el dedo’. Le dije: ‘No me importa, quite todo lo que tenga que quitar’. No va a salir más la uña, no me importa. Lo que me importa es estar bien…”, comentó anteriormente.