Un nuevo éxito turco arriba a España este 2022. Mediaset sigue apostando por las ficciones otomanas y esta vez se ha hecho con los derechos de una de las últimas grandes producciones que se han hecho en ese país. Se trata de “Gülperi”. Aquí te contamos todo lo que sabemos.

MÁS INFORMACIÓN: Horario semanal de las telenovelas de Divinity

“Gülperi” se estrenó en Turquía el 14 de septiembre de 2018 y llegó a su fin el 3 de mayor de 2019, 30 episodios después. Además del éxito obtenido en su país de origen, la telenovela que en España se llamará “Gülperi, todo por mis hijos” ha cosechado grandes cuotas de audiencia en países como Uruguay, Serbia, Ecuador o Argentina. Resultados que piensan lograr también en el país ibérico cuando estrene.

Vale decir que, por el momento, la cadena no ha dado a conocer en qué días se emitirá “Gülperi” y en qué franja horaria. Mientras llegue la confirmación, conoce, a continuación, todos los detalles de la telenovela turca.

La familia de Gülperi (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA “GÜLPERI, TODO POR MIS HIJOS”?

Gülperi es una mujer cuya vida está marcada por los hombres. Desde muy joven, se vio obligada a cumplir con las imposiciones de su padre y tuvo que abandonar sus sueños, sus estudios y a su primer amor, un hombre que con el paso de los años jugará un papel fundamental en su vida.

Ya convertida en una mujer adulta, seguirá enfrentándose a duras pruebas. Con la muerte de su esposo, deberá irse a vivir a la mansión de su suegro con sus tres hijos. Allí la situación se volverá muy difícil. Sometida a su familia política, todo se complicará cuando su cuñado intente abusar de ella. Gülperi se defiende con unas tijeras y acaba en prisión por intento de asesinato.

Con ella en prisión, sus hijos quedarán bajo la tutela de su abuelo, que evitará que tenga contacto con los niños. Tras dos años en prisión, la protagonista se convierte en una madre coraje que hará lo imposible por recuperar a sus tres hijos, y no estará sola. Kadir, su primer amor será su gran aliado. Él ahora es un abogado de éxito y se unirá a Gülperi en su lucha por hacerse con la custodia de sus pequeños, que no será fácil, pues durante la ausencia de su madre, Yakup Taşkın ha moldeado a sus nietos a su antojo. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Afiche promocional de “Gülperi, todo por mis hijos” en Turquía (Foto: Tims & B Productions)

TRÁILER DE “GÜLPERI, TODO POR MIS HIJOS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GÜLPERI, TODO POR MIS HIJOS”

Nurgül Yeşilçay como Gülperi Çetin

Timuçin Esen como Kadir ydın

Tarık Papuçcuoğlu como Yakup Taşkın

Ece Sükan como Şeyma Ören Aydın

Burak Dakak como Hasan Taşkın

Aleyna Özgeçen como Bedriye Taşkın

Emir Özyakışır como Can Taşkın

Onur Bilge como Ejder Taşkın

Şefika Ümit Tolun como Fatma Taşkın

Gülçin Kültür Şahin como Kader Taşkın

Emir Çubukçu como Ali

¿CUÁNDO SE ESTRENA “GÜLPERI, TODO POR MIS HIJOS” EN DIVINITY?

Tal y como lo señalamos líneas arriba, por el momento el canal no ha dado conocer la fecha de estreno de su nueva adquisición, tampoco en qué horario será emitida. No obstante, “Gülperi, todo por mis hijos”, al igual que todas las telenovelas de más éxito de Divinity, podrá ser vista a través de Mitele PLUS.