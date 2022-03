En los últimos años, las telenovelas turcas han ganado mayor popularidad en muchos países, pero, sobre todo, en España, convirtiéndose en la segunda casa de las producciones más exitosas de Turquía. Una de esas es, sin duda, “Habitación 309″, una comedia romántica que ha conquistado a la audiencia desde el primer capítulo.

“N° 309″ es una adaptación o versión libre de la serie surcoreana “Fated to Love You” (2014) y en Turquía fue producida por Gold Film y emitida a través de Fox Turquía entre junio de 2016 y octubre de 2017. A España arribó tres años después, cuando estrenó su primer capítulo a través de la señal de Divinity. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Descubre quién es quién en la ficción turca.

ACTORES Y PERSONAJES DE “HABITACIÓN 309″

Demet Özdemir es Lale Yenilmez Sarıhan

La actriz turca da vida a Lale, una joven de origen humilde, ingenua, aspirante a profesora de histoderia que trabaja en una floristería con su madre y su hermana. El personaje de Demet Özdemir tiene que aguantar cada día la presión de su madre para que contraiga matrimonio lo antes posible, pero ella no quiere ni oír hablar de boda después de la traición de su exnovio. Agobiada y con la intención de dejar de escucharla, acepta acudir a una cita a ciegas con un médico. No imagina que una confusión durante ese encuentro cambiará su vida.

Demet Özdemir da vida a Lale, una joven de origen humilde, ingenua, aspirante a profesora de historia que trabaja en una floristería con su madre y su hermana (Foto: Gold Film)

Furkan Palalı es Onur Sarıhan

El hombre que cambiará la vida de Lale es Onur, un joven muy atractivo que proviene de una familia adinerada y que no tiene la intención de casarse de momento. Sin embargo, sus planes cambiarán cuando en su testamento su abuelo exprese su última voluntad. Solo heredará el primero de sus nietos que se case y tenga hijos. Ansiosos y desesperados por hacerse con la herencia, sus padres comienzan una carrera contrarreloj para encontrarle una joven que le haga cambiar de opinión y le lleve al altar. Es así como Lale llega a su vida y lo pone todo patas arriba tras una noche loca en la habitación 309 de un hotel.

Furkan Palalı da vida a Onur Sarıhan, un joven muy atractivo que proviene de una familia adinerada (Foto: Gold Film)

Sumru Yavrucuk interpreta a Songül Yenilmez, la madre de Lale

Songül Yenilmez es la mujer que está volviendo loca a Lale. Cansada de cargar con su hija, le da un ultimátum. “No te mantendré, te casarás”, le dice al comienzo de la serie. Ansiosa por deshacerse de ella, Songül le concierta una cita a ciegas que tendrá consecuencias totalmente inesperadas para la familia.

Sumru Yavrucuk interpreta a Songül Yenilmez, la madre de Lale (Foto: Gold Film)

Özlem Tokaslan es Yıldız Sarıhan, la madre de Onur

Lale no es la única que tiene problemas con su madre. Yildiz Sarihan, la madre de Onur también está obsesionada con casar a su hijo. El ultimátum del abuelo ha desatado la locura y ella no ha tardado ni un minuto en ponerse en marcha y al igual que Songül le prepara a su hijo una cita a ciegas que no saldrá como ella espera.

Özlem Tokaslan es Yıldız Sarıhan, la controladora madre de Onur (Foto: Gold Film)

Suat Sungur es Fikret Sarıhan, el padre de Onur

Al lado de Yildiz está Fikret, el padre de Onur. Aunque preferiría dejar tranquilo a su hijo, es incapaz de oponerse a los deseos de su mujer así que se deja llevar. Ella es la que manda y por ese motivo opta por no oponerse a sus planes para casar a su hijo cuanto antes.

Suat Sungur es el padre de Onur, Fikret Sarıhan (Foto: Gold Film)

Sevinç Erbulak da vida a Betül Sarıhan

Betül Sarıhan es la madre de Erol y rival de Yildiz. Al igual que ella desea hacerse con la millonaria herencia del abuelo y para ello intentará encontrarle novia a su hijo rápidamente. Sin embargo, la peculiar personalidad de su hijo no se lo pondrá nada fácil.

Sevinç Erbulak da vida a la ambiciosa Betül Sarıhan (Foto: Gold Film)

Beyti Engin como Şadi Sarıhan, el padre de Erol

Şadi Sarıhan es el padre de Erol. Como en el matrimonio de su hermano Friket, su mujer es la que toma las decisiones y organiza sus vidas mientras él se mantiene en un segundo plano y trata de mantener intacta su relación con su hermano.

Beyti Engin como Şadi Sarıhan, el padre de Erol (Foto: Gold Film)

Cihan Ercan es Erol Sarıhan, el primo y rival de Onur

Erol Sarıhan es el hijo de Betül y Şadi y, por tanto, es el primo de Onur. Con la última voluntad de su abuelo, el joven de carácter un tanto peculiar se convierte también en su rival, pero a diferencia de su primo, se alía con su familia para ser el primero en contraer matrimonio.

Ceren Taşçı da vida a Filiz Sarıhan

Filiz Sarihan, personaje al que da vida Ceren Taşçi, es la elegda para hacer realidad el objetivo de Erol Sarıhan.

Ceren Taşçı da vida a Filiz Sarıhan (Foto: Gold Film)

Fatma Toptaş y Pelin Uluksar dan vida a Nilüfer Yorulmaz y Nergis Yenilmez, las hermanas de Lale

La vuelven loca muchas veces, pero se adoran. Nilüfer y Nergis son las hermanas y el gran apoyo de Lale. Nilüfer es la hermana mayor, y además de ser uno de los pilares de la familia, constantemente tiene que cuidar de su hijo mientras intenta mantener a raya a su marido, un hombre despilfarrador y perezoso.

Fatma Toptaş da vida a Nilüfer Yorulmaz, una de las hermanas de Lale (Foto: Gold Film)

La tercera de las hermanas es Nergis, quien, en su desesperada búsqueda de un buen marido, acaba sin saberlo acercando aún más a su familia al entorno de Onur.