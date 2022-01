La actriz Hande Erçel es famosa en Turquía y otros países por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air”, donde interpretó a Eda Yıldız junto a Kerem Bürsin. La actriz de 28 años conquistó a la audiencia con su participación en el programa, acumulando millones de seguidores en sus redes sociales.

Estrenada en 2020, “Sen Çal Kapımı” ganó popularidad rápidamente por la buena química entre sus protagonistas, quienes hicieron que la serie se convirtiera en una de las más vistas de su género en el mundo. Al poco tiempo de su estreno, se confirmó que Yıldız y Bürsin habían empezado un romance, lo que terminó por catapultarlos a la fama.

Pero antes de debutar como actriz, Hande fue modelo y con 19 años ganó el título de Miss Turquía. A continuación, conoce los momentos más importantes del 2021 en la vida de la estrella turca.

Hande Erçel terminó el 2021 cumpliendo diversos logros (Foto: Medyapım)

LAS VICTORIAS DE HANDE ERÇEL EN EL 2021

SU RELACIÓN CON KEREM BÜRSIN

Hande empezó el año de la mano de su co-protagonista en “Love is in the Air”, Kerem Bürsin. El romance se hizo mediático cuando los otomanos publicaron en Instagram unas fotografías de sus vacaciones en las Maldivas, causando furor en sus fanáticos.

EL ANUNCIO DE SU RETIRO TEMPORAL

En agosto, la nacida en Bandirma sorprendió a la audiencia con el anuncio de su retiro temporal de la actuación, justo después de terminar las grabaciones de la serie. Lo que motivó su decisión fue un viaje a Estados Unidos, donde se preparó actoralmente junto a la maestra Lori Lively.

ES UN ÍCONO DE LA MODA

Hande fue considerada un ícono de la moda, llegando a representar la firma Nocturne en sus diversas campañas internacionales. Algunos de los países donde destacó fueron Brasil, Alemania, Italia y España, lugares en los que “Love is in the Air” es altamente aclamada.

LOS PREMIOS AYAKLI GAZETE

Durante los Premios Ayakli Gazete, la actriz resultó ganadora de más de un galardón en solitario y junto a su pareja. Vistiendo un elegante traje de chaqueta negro, la joven recibió sus trofeos en las categorías: mejor pareja televisiva, mejor actriz de comedia y mejor serie de comedia romántica.

PROTAGONIZÓ UNA PELÍCULA

Este año, la novia de Bürsin debutó en el cine con su protagónico en la película turco-iraní “Mest-i Aşk” o ‘Drunk on love’, un drama de época romántico que narra la historia del poeta Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, también conocido como Rumi. Según la sinopsis oficial, la historia se centra en la amistad de Rumi y Shams Tabrizi, el amor que le profesaba y la gran influencia que este último tuvo en su vida, su poesía y su amor por Dios.

PRIORIZÓ SU SALUD MENTAL

La también modelo ganó un juicio por insultos a su físico a inicios del 2021, poniendo límites con su intimidad. Por otro lado, usó sus redes para hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental que ha afrontado en los últimos años y las enseñanzas que le dejó su madre, quien falleció en 2018 tras perder la lucha contra el cáncer.

SU NUEVA VIDA EN ESTADOS UNIDOS

Si es que aún no se ha mudado, Kerem y Hande deben estar alistando maletas para viajar a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Algunos de sus planes son participar en la industria cinematográfica de Hollywood y, por qué no, formar allí una familia.