Desde su estreno en Netflix, “Hasta que la plata nos separe” intenta seguir la estela de otras producciones colombianas anteriores, como “Pasión de gavilanes 2″ o “Café con aroma de mujer” que arrasaron en el catálogo de la plataforma. Y de momento no le va mal, porque ya figura en los primeros puestos del Top 10.

“Hasta que la plata nos separe”, producida por RCN Televisión y emitida por Canal RCN en Colombia y Telemundo en Estados Unidos, es en realidad una adaptación de otra telenovela del mismo nombre escrita por Fernando Gaitán (creador de otros grandes éxitos como “Café con aroma de mujer”, “Yo soy Betty, la fea”) en 2006.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

Leonor y Clemencia discuten sobre lo que ocurrió en el pasado y logran arreglar sus diferencias. En tanto, Alejandra y Rafael Méndez se enteran que no son hermanos y no pueden ocultar su felicidad al saberlo. Tras haberse aclarado todo lo sucedido, los protagonistas no pueden resistirse a su amor y pasan la noche juntos. Ahora, solo tienen que seguir las terapias de Méndez para que vuelva a caminar después del accidente que le dejó inválido. Solo así podrán ser felices completamente.

Alejandra y Rafael se enteran que no son hermanos en el final de “Hasta que la plata nos separe” (Foto: Netflix)

Por otra parte, Rosaura ayuda a Gastón en la carnicería, pero su exesposo llega a buscarla y discute con él, provocando que Gastón le pida que solucione sus problemas. De igual manera Marino y Ramírez van a terapia para que el primero logre reconocer su orientación sexual y puedan disfrutar de su romance abiertamente. En cuanto a Luciano, se entera cada vez más lo cerca que está de poder ir a la cárcel.

El milagro de Rafel

Luego de varias semanas y de mucha terapia, Rafael Méndez logra tener mejoría y presenta un avance de movilidad en sus piernas, donde Alejandra siempre lo está supervisando y ayudando. Las cosas, sin embargo, no se calman, pues ahora ambos deberán ver la forma de salvar la hacienda y ser nuevamente líderes en la venta de leche. En eso, Jaime llama para revelar que el terreno ya no está embargado.

Luciano es sentenciado en “Hasta que la plata nos separe” (Foto: Netflix)

El destino de Luciano

Llega el día del juicio de Luciano y en medio de las pruebas ya presentadas, Jaime sorprende con un nuevo testigo, quien asegura que es el verdadero Luciano Valenzuela. La jueza decide darle 12 años de cárcel tras analizar todo su proceso.

El día de la boda

Tras tanta espera, llega el día de la boda de Alejandra y Méndez, a la que asisten casi todos y presencian la romántica unión de ambos. Además, Rafael recibe un gran regalo de boda por parte de su suegro: su auto clásico.