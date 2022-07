“Hasta que la plata nos separe” fue una de las apuestas más importantes de Telemundo y RCN Televisión para este 2022, incluyendo a actores como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y Sebastián Martínez.

Precisamente este último fue uno de los más destacados en la producción que casi rechaza, la cual sufrió duras críticas y hasta fue cambiada de horario por la cadena internacional, llevándola a ser considerada como un fracaso pese a su popularidad.

Y es que Sebastián Martínez atraviesa uno de los años más importantes de su carrera, pues a su participación en “Hasta que la plata nos separe” se le suma su antagónico en “Pálpito” de Netflix y la comedia “Primate” de Prime Video.

"Hasta que la plata nos separe" está protagonizado por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez (Foto: Telemundo)

¿CÓMO SEBASTIÁN MARTÍNEZ CREÓ A RAFAEL MÉNDEZ?

Aunque el personaje es uno de los más populares de la televisión, dar vida a Rafael Méndez no fue tarea fácil para Sebastián Martínez, quien reveló detalles de su personaje en la comedia romántica.

“Partí de la bondad y de los referentes que tengo a mi alrededor con las características de este personaje, así que canalicé la bondad y las cualidades del ser humano para construir a Méndez”, reveló el actor en conversación con “El colombiano”.

Del mismo modo, admitió que no ha visto la versión original de la telenovela, por lo que ha replicado características de su antecesor.

“Yo no vi la original y no quise verla luego, así que no sé qué semejanzas tiene con el personaje de hace años”, destacó.

Sobre la poca aceptación de la producción en Telemundo, el actor reveló no sentirse preocupado, pues ha notado que muchas personas lo reconocen por su papel, e incluso lo llaman por el nombre de su personaje.

“Me parece que esas cifras que arroja el rating no son reales, en la calle Hasta que la plata nos separe es una locura, la gente me saluda y me dice Méndez, no creo que sean poquitas las personas que la están viendo, al contrario, creo que son muchos lo que están conectados”, indicó el actor.

Del mismo modo, comentó que no cree en las mediciones debido al cariño que ha recibido. “No entiendo ese rating, de hecho hace unas semanas salió una nueva medición de Claro y RCN aparece casi que por encima. Lo que uno percibe en la calle es opuesto a lo que dice el rating”, destacó.