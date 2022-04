Después de que Carmen Villalobos ganó el premio como Mejor Antagonista en los Premios Catalina 2022 por su trabajo en “Café con aroma de mujer”, todos pensaron que la actriz comenzaría a interpretar papeles de villana para seguir demostrando que este tipo de roles le asientan muy bien; sin embargo, grande fue la sorpresa de muchos al enterarse que iba a integrar la comedia “Hasta que la plata nos separe”, un remake de la telenovela del mismo nombre, que se emitió por RCN entre 2006 y 2007.

En la ficción, ella será Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva que estará a punto de conocer al amor de su vida, aunque el primer encuentro no será agradable, pues ocurrirá por un accidente de tránsito que la dejará postrada en un hospital y en bancarrota. La actriz no estará sola, pues la acompañarán sus compatriotas Sebastián Martínez, quien será el otro protagonista e interpretará al carismático y humilde comerciante Rafael Méndez, y Gregorio Pernía como el malo de la historia.

Aunque los seguidores de la talentosa histrionisa están contentos por volverla a ver en las pantallas, varios quieren saber por qué decidió integrar dicho proyecto, que llegará el próximo 10 de mayo a Telemundo. A continuación, lo que dijo.

La colombiana compartirá el rol de protagonista y antagonista con sus compatriotas Sebastián Martínez y Gregorio Pernía (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE CARMEN VILLALOBOS ACEPTÓ “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Carmen Villalobos señaló que después de haber estado, por primera vez, bajo la piel de una villana, sintió que este papel le sirvió para demostrar que está preparada para interpretar cualquier tipo de roles, tanto así que fue reconocida con un galardón; por ello, en lugar de continuar encasillándose en ese personaje, pidió que algo nuevo llegue a su vida. Y así fue.

“Después de ‘Café con aroma de mujer’, venía de hacer un antagónico, miré al cielo y [pensé]: ‘Diosito quiero otra cosa que no haya hecho hasta el momento’, y a mí me hacía falta hacer un protagónico con comedia y qué rico sería hacerlo y me llamaron sobre esta adaptación. Yo dije: ‘Este es el personaje perfecto’. Esta es otra faceta en la que nunca han visto a Carmen Villalobos. Sé que el público va a quedar encantado”, señaló en entrevista a People en español.

Contó que tras recibir la propuesta se sintió muy afortunada y agradeció a todos los que pensaron en ella para esta nueva producción cuyo guionista es Juan Carlos Pérez, quien adaptará la historia del drama original del fallecido Fernando Gaitán.

“Soy muy afortunada, eso fue un éxito de Fernando Gaitán, el creador de ‘Yo soy Betty, la fea’, pues la dicha es absoluta. Esa novela se hizo hace quince años y es la historia de Alejandra Maldonado y Rafael Méndez, de dos clases sociales super opuestas, quienes por cosas del destino se conocen de una manera trágica en un accidente y a partir de ahí la vida les cambia. De hecho, me van a ver coja, con bastón, con cuello ortopédico”, manifestó la esposa de Sebastián Caicedo.

En otro momento dijo que cuando supo que el proyecto era una comedia, se sintió convencida de hacerla. “Estamos en un momento del mundo donde necesitamos más risas, necesitamos desconectarnos y las risas son fundamentales, el día que no ríes es un día desperdiciado”, precisó al medio.