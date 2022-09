En el capítulo anterior de “House of the Dragon”, muchos hechos quedaron pendientes. Luego de las trágicas muertes de Laena Velaryon y Harwin Strong, ahora la audiencia se pregunta qué harán sus respectivas parejas en el próximo episodio de la serie de HBO Max.

En “La princesa y la reina”, ocurrió el salto temporal de diez años, por lo que pudimos ver a algunos personajes en sus versiones adultas. Olivia Cooke y Emma D’Arcy reemplazaron a Milly Alcock y Emily Carey.

Además, el conflicto entre las facciones que apoyan a Rhaenyra Targaryen y los que respaldan a Alicent Hightower se ha intensificado.

Probablemente, el próximo capítulo siga con esta misma línea, haciendo que la disputa sea cada vez más insostenible.

Daemon y Viserys Targaryen se reencontrarán en el episodio 7 de "House of the Dragon" por el funeral de Laena Velaryon (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El séptimo episodio de “House of the Dragon”, titulado “Marcaderiva”, se estrena este domingo 2 de octubre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los seis capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer clic en este enlace.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 7 se lanzará el 2 o 3 de octubre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 2 de octubre

8 p.m. del 2 de octubre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 2 de octubre

9 p.m. del 2 de octubre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 2 de octubre

10 p.m. del 2 de octubre España: 3 a.m. del 3 de octubre

AVANCE EPISODIO 7 DE “HOUSE OF THE DRAGON”