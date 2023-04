Tras una espera sumamente larga, el cameo de Barney Stinson en “How I Met Your Father” causó una gran felicidad entre los fanáticos de la serie norteamericana. No solamente se trata de una de las apariciones más icónicas en toda la ficción, sino que también trajo gratos recuerdos de la producción original de “How I Met Your Mother”.

Resulta que en flamante episodio de “How I Met Your Father” pudimos notar una conversación entre Sophie y Robert, quienes discuten acaloradamente durante unos minutos. Al cabo de unos minutos, la joven observa la fotografía de un tipo alrededor de su madre. Hecho que le generó más polémicas y preguntas que antes.

De inmediato, ella llama a su madre para preguntarle acerca de este suceso mientras maneja rumbo a casa con los ánimos caldeados. Lastimosamente, sufre un choque que terminan por generarle bastantes problemas.

Hilary Duff como Sophie en la serie "How I Met Your Father" (Foto: Hulu)

Tras este incidente, Barney hace su aparición al salir del automóvil, pero lejos de recriminarle, le ofrece consejos sobre sus problemas de abandono y la forma en que tiene que lidiar con ellos. En medio del diálogo, Sophie se entera de que Robert no es su verdadero padre, para luego narrarle a Barney la manera en que logró crecer sin una figura paterna en casa.

SOPHIE DEBIÓ CONOCER QUIÉN ERA BARNEY EN “HOW I MET YOUR FATHER”

Vale precisar que el actor Neil Patrick Harris no fue el primer personaje que hizo su aparición en el spin off de “How I Met Your Mother”. Y es que Cobie Smulders, quien dio vida a Robin Scherbatsky, fue la primera en aparecer durante la nueva tanda de episodios del programa.

En ese marco, Sophie logra encontrarse con Robin en Pemberton’s, uno de los bares favoritos de la joven, para revelarle a Scherbastky que es una gran admiradora suya y de su carrera como reportera de noticias.

Entonces, haciendo sumas y restas, podemos deducir que Sophie es una gran seguidora de la vida de Robin, incluso, sus relaciones pasadas y uno que otro novio secreto. Entonces, partiendo de que Barney y Robin eran pareja en “Hoy I Met Your Mother”, llegando a casarse y ser maridos por unos años, vale preguntarse como el personaje de Hilary Duff desconoce al exesposo de su reportera favorita.

El error se agranda aún más, pues en la ficción vemos que Sophie actúa como si ni siquiera lo conociera, algo que sigue generando gran intriga entre sus fanáticos debido a la falta de coherencia en este revelador spin off de la serie.

¿DE QUÉ TRATA “HOW I MET YOUR FATHER 2″?

La segunda temporada de “How I Met Your Mother” presenta a Kim Cattrall como Sophie, quien ya está en la madurez y le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre. Al mismo tiempo, Hilary Duff interpreta a la joven Sophie que vive en Nueva York.

En ese sentido, luego de los sucesos de la primera entrega, veremos las consecuencias de la ruptura de Charlie y Valentina, así como el estrés que esto trajo al grupo. Por otro lado, se abordará el gran regreso de Ian al relato.