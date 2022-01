¿Qué pasó con İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu? Los todavía esposos se encuentran aislados en su casa después de que la arquitecta, quien no está vacunada, diera positivo a COVID-19. La expareja del actor turco, Hakan Gümüşoğlu en “Tierra amarga”, fue quien dio la noticia a través de sus redes sociales, generando preocupación en los seguidores de la pareja que decidió dar por terminada su relación pero que todavía siguen viviendo bajo el mismo techo, de acuerdo a los medios de Turquía.

Çelikkol y Mutlu eran considerados como una de las parejas más estables de las celebridades turcas. Llegaron a estar juntos por casi cinco años y tienen un hijo llamado Alí, quien nació el 6 de diciembre de 2019.

De acuerdo a los medios de su país, los aún esposos intentaron una serie de estrategias para alivianar los problemas que tenían como matrimonio. Sin embargo, la situación no dio para más y ambos concluyeron que lo mejor para su familia, sobre todo por Alí, lo mejor era separarse.

Mutlu fue la primera en borrar las fotografías que tenían juntos en su cuenta oficial de Instagram. Su rompimiento se dio en junio de 2021, pero la prensa turca ha informado que todavía conviven al lado de su pequeño Alí. Ahora, la expareja se encuentra aislada por el temido virus.

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu en una foto para las redes sociales. (Fotos: İbrahim Çelikkol / Instagram)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE IBRAHIM ÇELIKKOL Y MIHRE MUTLU?

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu se encuentran aislados en su casa después de que la segunda diera positivo a COVID-19. La arquitecta contó en su cuenta oficial de Instagram de los resultados y los malestares que viene sufriendo por el virus. Dijo que “nadie debería tener miedo” por su estado. Remarcó, además, que no está vacunada por varios sucesos infortunados.

“Ayer fue un poco difícil. Ningún medicamento ha sido bueno para mi dolor. Me contagié de coronavirus por segunda vez en 4,5 meses. Tuve una primera vez muy difícil. Lloré tanto ayer. Me hicieron un suero y, después de tomarlo, sudé 10 veces por noche y me cambié de ropa. Estoy mucho, mucho mejor ahora. No tengo ningún dolor todavía, gracias a Dios. Solo hay debilidad...”, colocó en una de las historias de la red social.

Mutlu explicó que, cuando quiso vacunarse en agosto de 2021, se contagió de COVID-19. Luego, volvió a intentarlo pero le dio un resfriado. Esperó a que se le pasaran los malestares y, mientras hacía las gestiones, sacó una cita y los médicos le informaron que estaba infectada por el peligroso virus. İbrahim Çelikkol, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.

¿CUÁNDO SE CASARON İBRAHIM ÇELIKKOL Y MIHRE MUTLU?

ÇelikkoL contrajo matrimonio con Mutlu en 2017, en una boda que sorprendió a muchos. La pareja se comprometió en abril de 2017. El actor fue a la ciudad natal de Mutlu, Samsun, y preguntó por ella a su familia de acuerdo con las tradiciones y costumbres, y usaron sus anillos. Estaban tan felices que se casaron un mes después, el 25 de mayo del 2017, sin esperar demasiado.

La joven pareja tuvo una boda de ensueño y todos los pudieron constatar porque İbrahim Çelikkol compartió fotos en su cuenta de Instagram. La romántica ceremonia se realizó en Datea, Turquía, con túnicas blancas y coronas de flores en la cabeza.

El actor dijo estar profundamente enamorado y que el matrimonio tuvo muchos efectos positivos en su propia vida. En 2019 anunció la llegada de su bebé, Alí, quien nació el 6 de diciembre de ese año.

¿QUIÉN ES MIHRE MUTLU, LA EX ESPOSA DEL ACTOR IBRAHIM ÇELIKKOL?

Mihre Mutlu nació en la Provincia de Samsun, Turquía, en 1989 y, en 2021, cumplió 32 años. Es arquitecta y siguió sus estudios en Bahçeşehir Üniversitesi en Estambul, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi y la Universidad de Yeditepe.

