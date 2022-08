“Infiel”, la telenovela turca que triunfa en España estrenó su más reciente episodio el domingo 31 de julio, presentando escenas que han dejado a todos los espectadores con la intriga de saber qué será lo siguiente que le suceda a los personajes principales, en especial a Asya, quien ha terminado dicho episodio en un momento de gran tensión e incertidumbre.

La producción otomana que se estrenó en el 2020 llegó a las pantallas de Antena 3, convirtiéndose en un rotundo éxito entre el público, captando a miles de adeptos, quienes siguen fielmente lo que sucede con los personajes interpretados por los actores Cansu Dere y Caner Cindoruk.

Si este último fin de semana no has podido disfrutar el más reciente capítulo por Antena 3, no te preocupes, porque en esta nota te traemos un breve resumen de las escenas más importantes que han significado un notable avance en la trama y que, sin duda, te dejarán sorprendido, pues todo podría dar un radical giro.

5 COSAS QUE PASARON EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “INFIEL”

Asya se va a Londres con Aras, pero Ali se queda con su padre

Todos los últimos acontecimientos en Tekirdağ han sido claves para que, finalmente, Asya acepte la propuesta de Aras y se vayan a Inglaterra para empezar una vida desde cero, en un plan en el que Ali también ha sido incluido, aunque esto parece que no se concretará.

El hijo de Asya y Volkan no quiere irse a un nuevo país ni vivir con otro hombre, por lo que ha tomado la decisión de quedarse con su padre. Pese a la sorpresa de su mamá, ella ha tenido que aceptar eso y desprenderse de su hijo para buscar su felicidad.

Derin y Volkan discuten por la presencia de Ali

A Derin no le ha gustado para nada la idea de que el hijo de Volkan tenga que vivir con ellos, pues considera que Asya se lo ha dejado para deshacerse de él e irse con su nuevo marido. Es por ello que inició una fuerte discusión con su esposo a poco de haberse reconciliado.

Lo peor de todo es que los gritos alertaron a todos los presentes en su casa, incluyendo al pequeño Ali, quien lo escuchó todo y comenzó a llorar debido a que pudo darse cuenta de que la nueva pareja de su padre lo despreciaba y no quería estar bajo su mismo techo.

Derin y Volkan discutieron fuertemente y Ali lo escuchó todo (Foto: Med Yapim)

Selçuk incendió la casa de Aras

La familia de Haluk sigue creyendo que los culpables de su muerte han sido Asya y Aras, por lo que han decidido tomar acciones con sus propias manos con la finalidad de vengarlo, sin importar las consecuencias.

Un claro ejemplo es lo que acaba de hacer Selçuk al provocar un incendio en la casa de Aras, cuando él y su madre estaban dentro. Por suerte, el fuego pudo ser extinguido rápidamente por el dueño de la casa, pero de todas formas tuvieron que irse al hospital, donde Asya es puesta al tanto.

Aras apagando el incendio que se produjo en su casa (Foto: Med Yapim)

Volkan le ruega a Asya que no se vaya

En un intento desesperado para que no se vaya a Inglaterra con su nuevo amor, Volkan se apareció en el aeropuerto y le rogó a Asya que se quede en Turquía, pero sus intentos fueron en vano, pues ella ya tomó su decisión.

Todo hace indicar que él no logra entender que su relación con Asya terminó hace mucho y que ella ya tiene a alguien más que la quiere y con quien se siente muy bien. En la despedida, Asya le pide a Volkan que cuide a Ali.

Volkan fue hasta el aeropuerto y le pidió a Asya que no se vaya (Foto: Med Yapim)

Asya no pudo viajar a Londres porque la policía la detiene

Cuando todo parecía que Asya por fin sería feliz con Aras, sus planes se ven interrumpidos porque antes de subir al avión es detenida por la policía del lugar para ser llevada a la comisaría y responda por sus hechos.

Resulta que Asya ha recetado mal a una de sus pacientes, quien ha sido internada en UCI. La familia de dicho sujeto ha denunciado a Asya, por lo que no puede salir del país y deberá responder ante la justicia.

El policía que detiene a Asya antes de subir a su avión para viajar a Londres (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Infiel” se puede ver cada domingo a partir de las 22.00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local) en Antena 3.

También que puedes ver las recientes entregas de la producción desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo necesitas de una suscripción para ver los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la telenovela.