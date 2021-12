¿Viste “Inocentes” esta semana? Se trata de una de las telenovelas turcas con más popularidad del momento, debido a su trama basada en personajes reales con problemas de salud mental. Esta producción otomana, que tiene como protagonistas a Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah, en los papeles de Han e Inci, respectivamente, mantiene en la expectativa al público con nuevas sorpresas.

Si te perdiste o quieres revivir lo que sucedió en los episodios del 13 y 14 de diciembre, sigue esta nota.

¿CUÁLES SON LAS CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

A continuación, los momentos más interesantes de tu telenovela favorita “Almas heridas”

1. ESAT Y GÜLBEN TIENEN UNA CITA

Esat propone una cita a Gülben muy diferente a la que habían tenido hace un tiempo. La joven sigue enamorada del amigo de su hermano, pero ya no siente esa obsesión hacia él, sino que le desea lo mejor. Pero Esat comienza a ver a Gülben con ojos muy distintos porque se da cuenta que ninguna mujer se preocupa tanto por él como ella misma. ¿Será suficiente para enamorarse de ella?

2. CUMPLEAÑOS SORPRESA DE SAFIYE

Engañada por Gülben, Safiye sale de casa en busca de su padre, pues cree que ha desaparecido. Sin embargo, todo ha sido un plan entre los Derenoglu para sorprender a Safiye con una fiesta de cumpleaños donde no ha faltado detalle. Cuando llega a otro piso del edificio, Safiye se queda emocionada al ver reunida a toda la familia, donde además, tampoco podía faltar la presencia de Naci, con quien se reconcilió, e Inci.

3. LA MUERTE DE HALUK

Ege aparece en la habitación de Haluk para pedirle perdón después de que metiese la pata con su confesión a Neriman. Aunque sabe que su padre no ha hecho bien en revelarle a la joven que su hijo está enamorado de ella, no quiere tener mala relación en casa. Después de una bonita fiesta sorpresa, los Derenoglu regresan a su casa para cenar. Pero mientras Ege se disculpa ante Haluk, éste no le hace caso y el joven cree que está durmiendo. Sin embargo, le da un vuelco al corazón cuando le mueve y no se despierta: “Mi padre está muerto”, dice en un llanto aterrorizado.

4. INCI DESCUBRE LA OBSESIÓN DE HAN

Inci descubre la obsesión de Han por la basura a causa de su trauma en la infancia, Después de estas en shock, la mujer está dispuesta a tomar medidas y le propone una condición: aceptar la ayuda de profesionales para eliminar ese trastorno. “Si está en tus planes ser el padre de mis hijos, vas a tener que hacerlo”. A Han parece no agradarle la propuesta ¿La aceptará?

5. SAFIYE ABOFETEA A INCI

Safiye se entera que Inci presiona a Han para recibir tratamiento médico y este, finalmente, ha acepta trabajar para dejar atrás su obsesión con la basura. Safiye se enfurece y le advierte a Inci que no va a llevar a nadie a un psiquiatra. Es entonces cuando Gülben entra en pánico y se niega a recibir ayuda psiquiátrica de profesionales. Inci se defiende ante Safiye y le confiesa: “Eres lo peor que le ha pasado a esta familia después de tu madre”, pero eso le hace recibir una fuerte bofetada por parte de su cuñada. Justo después, la joven recibe la visita de su hermano con una terrible noticia: la muerte de su padre. ¿Cómo reaccionará la joven?

¿QUÉ HORARIO TIENE “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La serie turca “Inocentes” o “Masumlar Apartmani” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, a las 22:45 horas, de acuerdo con su parrilla televisiva.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

“Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

Hasta el momento, la ficción producida por OGM Pictures y escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu para TRT 1 cuenta con solo una temporada y 37 episodios. Pero al parecer contará con una segunda entrega que se estrenará en septiembre de 2021.