La tensión se apoderó de “Inocentes” en los capítulos más recientes de la historia. Primero la bofetada que Safiye le propinó a Inci, lo que ocasionó un gran conflicto en la familia Derenoglu; luego Inci se entera que su padre ha muerto; y Safiye, por su lado, empezó a sospechar de la enfermedad de Naci, luego de encontrarlo tirado en su habitación.

Los episodios de esta semana de “Inocentes” mostraron las reacciones tras la muerte de Haluk; sobre todo, de Inci, quien quedó en shock con la noticia. Aunque luego le daría tranquilidad, pues ya no volverá a ver nunca más al hombre que le ha arruinado su infancia y, sobre todo, quien arrebató la vida a su madre.

Por su parte, Ege se siente culpable de la muerte de su padre. A pesar de la adicción de su padre con el alcohol, el joven no pensaba que fuese capaz de llegar a quitarse la vida. Sin embargo, la partida de su ser querido lo volverá a unir con su hermana, quien le promete que será como la madre que nunca llegó a conocer. Lo cierto es que “Inocentes”, conocido en algunos países como “almas heridas”, ha llegado a su momento más emocionante y esta semana, sus nuevos capítulos trajeron más dosis de ello.

Ege llora la muerte de su padre en "Inocentes" (Foto: OG Medya)

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. INCI ESTALLA ANTE LA TUMBA DE SU PADRE

Ege encontró a su padre Haluk muerto en su cama. Llora su muerte y siente culpable de lo que pasó por la pelea que tuvieron previamente. Cuando su hermana se entera, en cambio, se siente tranquila porque ya no tendrá que lidiar con el hombre que la ha lastimado desde pequeña. Pero la paz se desvanece de Inci cuando ve que la tumba de Haluk está al lado de su madre.

Cuando Inci acude al cementerio se encuentra con esa desagradable sorpresa. La joven entra en estado de histeria al descubrir que la tumba de su padre está junto al de su madre, y se muestra totalmente en contra: “¿Cómo puedes permitir esto?”, le confiesa Inci a Memduh al ver la injusticia ante sus ojos. “No pude salvarla de ti, pero ahora ya no puedes hacer nada”, le habla Inci a su padre llena de impotencia.

2. NACI CEDE A LA AMENAZA DE HAN

Luego que Safiye encuentre en mal estado a Naci, la noticia llega a oídos de Han, que sabe que la enfermedad del profesor empeora por momentos y su muerte está cada vez más cerca. Por eso acude con él le amenaza para que deje la ciudad, lejos de su hermana: “Si te mueres en sus brazos, ella jamás superará ese dolor”, le dice. En tanto, Gülben escucha cómo su hermano amenaza a Naci para que se vaya lejos.

A pesar de su amor incondicional por la hermana mayor de los Derenoglu, el profesor cree que Han tiene razón y decide marcharse. Por ello, cita a Safiye para darle la mala noticia que ella recibe con tristeza y decepción: “Me voy a Ankara a cuidar a mi hija”, le dice Naci a Safiye, que se cree la mentira. Sin embargo, pronto descubre que Han está detrás de todo esto.

Naci cede al chantaje de Han y decide abandonar a Safiye. El profesor va y le dice a su amada que se marcha en el último capítulo de "Inocentes" (Foto: OG Medya)

3. EL CAMBIO DE PERSONALIDAD DE GÜLBEN

La relación entre Gülben y Esat iba por buen camino; sin embargo, la hermana de Han descubrió una dolorosa sorpresa: encuentra a Esat saliendo de la casa de Esra. Gülben descubre a ambos muy cariñosos y fundidos en un abrazo. La histeria se apodera de ella.

Gülben ha revivido su peor pesadilla y su inocencia le han vuelto a jugar una mala pasada. Si bien no sabe que Esat ha dormido con Esra por una buena causa y no por un asunto sentimental, ella está decidida a dejar atrás su personalidad de inocente e ingenua y toma ejemplo de Safiye y de su madre: está dispuesta a dar un cambio en su vida y quiere volver a ser como antes.

4. SAFIYE ENCUENTRA A NACI

Inci acompaña a Safiye a la estación de trenes para intentar detener a Naci y así no se marche a Ankara. A pesar que la mujer estaba convencida de que nunca más iba a volver a ver a su amado, el profesor aparece en el último momento y pierde su tren. Aunque Safiye se emociona por ello, un duro golpe de realidad la vuelve a sumir en la tristeza.

“¿Cómo has podido hacer caso a Han?”, le dice a Naci, quien pese a haber perdido el tren, asegura que se mantiene firme a su idea de alejarse de la ciudad y emprender rumbo a su nuevo destino: “Me voy no porque Han me lo pida, sino porque quiero hacerlo”, le confiesa.

5. LA CARTA REVELADORA DE NACI

La decisión de Naci por abandonar la ciudad ha sido un duro golpe para Safiye, que no se esperaba esa decisión en el mejor momento de su relación con el profesor. Él está decidido y ella tendrá que resignarse. No obstante, Naci cambiará de opinión.

El profesor reaparece en el portal de Safiye y le confiesa que ha sido incapaz de subirse a ese tren. No permitirá alejarse de ella por muchos obstáculos que se le presenten, a pesar, incluso, de las amenazas de Han. Naci le escribe una carta reveladora donde le da todas las respuestas, pero ya es demasiado tarde. Safiye le ha cerrado su corazón y no permitirá que le vuelva a hacer daño nunca más: “No vuelvas más, no quiero nada de ti”, le dice.