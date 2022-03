¿Cuál es el horario y cómo ver el nuevo capítulo de “Inocentes”? Esta telenovela se ha convertido en todo un éxito en las pantallas de Turquía y este 29 de marzo estrenará un nuevo episodio que sorprenderá a sus fans. Protagonizada por Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, esta producción es una de las más vistas y, por ello, aquí te contamos cómo ver el episodio 64.

La telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original) está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

El drama otomano también conocido como “Almas heridas” no solamente ha logrado conquistar al público turco, desde su estreno el 15 de septiembre del 2020, sino también ha cruzado fronteras llegando a los Estados Unidos, España y algunas naciones de América Latina.

Esta semana "Inocentes" estrenará su capítulo 64 (Foto: captura de pantalla / YouTube)

Actualmente, “Inocentes” es transmitida a través de la señal de TRT 1 en Turquía. También se debe tener en cuenta que los fanáticos pueden continuar disfrutando de cada uno de los capítulos mediante la plataforma digital de YouTube.

En el episodio anterior se pudo ver que Safiye trató de suprimir la voz de su madre y también llegó el día tan esperado para Bayram quien contraería matrimonio con Okşan. Las emociones estuvieron a la orden del día y aquí te contamos lo que ocurrirá en el capítulo 64.

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 64 DE “INOCENTES”?

El capítulo 64 de la telenovela “Inocentes” se emitirá el martes 29 de marzo de 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1, en Turquía.

Este episodio también puede ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

Safiye es uno de los personajes más populares en "Inocentes" (Foto: captura de pantalla / YouTube)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 64 DE “INOCENTES?

La angustia estaba preocupando a Naci, pero cuando ve que Safiye está mejor la alegría invade su corazón y las preocupaciones se van.

Por su parte, la doctora decide apoyar a Safiye para que la casa sea habitable y no esté sola; sin embargo, Safiye aún no puede asimilar la situación y no está segura de poder lograrlo. Ese no será su único problema, pues, continuará esforzándose para reprimir la voz de Hasibe, pero la llegada de alguien la sorprenderá aún más.

Entre tanto, Ceylan estaba preocupada por Han desde que recibió la llamada telefónica de Naci. Con gran fuerza de voluntad decide ir al apartamento con la excusa de visitar a Safiye. Tras esa visita fugaz decide volver a escuchar a su corazón, pero con una condición.

Por otro lado, Naci escuchará la conversación entre Han y Anıl causando una gran molestia en él. Pero quien no tendrá suerte es Neriman al sufrir un gran colapso después de lo que aprende y desaparece. Esto enciende las alarmas de Gülben quien le pide ayuda a Ege.

Llegó el momento de la boda y cuando todos van al evento, Safiye piensa que está sola en el apartamento, pero no sabe que hay una persona especial viéndola frente a la puerta.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 63 DE “INOCENTES?

Al escuchar lo que Han le dijo a Anıl, Naci toma una decisión radical y actúa considerando la posibilidad de enojarlo aún más. Por su parte, Neriman está molesto y desaparece después del gran secreto que aprendió.

Preocupada por su hermano, Gülben le pide ayuda a Ege para encontrar a Neriman. Naci, por otro lado, llama a la persona que cree que puede ayudar a Han, pero no obtiene la respuesta que espera.

Ahora solo le queda una solución. Safiye hace un esfuerzo sobrehumano para suprimir la voz de su madre. Finalmente, llega el día de la boda de Bayram y Okşan.

Mientras todos van a la boda, la hermana de Han cree que está sola en el apartamento. Sin embargo, hay alguien esperándolo frente a su puerta. Mientras la dama Magnolia continúa con sus visitas, convence a Safiye de dar un paso que le parece imposible.