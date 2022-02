Desde que llegó a España, en julio de 2021, la telenovela turca “Inocentes” se ha convertido en una de las más vistas de la pantalla chica. La trama presenta altas dosis de drama y cuenta con las actuaciones de los actores Ezgi Mola, Birkan Sokullu y Merve Dizdar, quienes han cautivado a la audiencia de los países a los que ha llegado.

El drama, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, se estrenó el pasado 15 de septiembre de 2020 en Turquía y a partir de entonces se ha convertido en todo un éxito. Esta historia llamó la atención del público pues no solo narra la historia de amor de Inci y Han, también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

En los últimos capitulos de “Inocentes”, Han está tratando de seguir con su vida tras la muerte de Inci. Mientras que Safiye recibe noticias de Naci y Gülben sorprende a Esat con una propuesta de matrimonio. Si eres seguidor de la telenovela turca, te contamos cuál es el horario de esta semana, del 28 de febrero al 1 de marzo, por Antena 3.

El actor turco Birkan Sokullu interpreta a Han en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” PARA ESTA SEMANA POR ANTENA 3?

La telenovela turca “Inocentes” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Desde que se emitió el primer capítulo, la historia ha logrado cautivar al público quienes los lunes y martes la convierten en una de las producciones más vistas en ese país.

Esta semana, del 28 de febrero al 1 de marzo, la producción otomana también conocida como “Almas heridas” estrenará una nueva tanda de episodios en el siguiente horario:

Lunes 28 de febrero a las 22:45 horas.

Martes 1 de marzo a las 22:45 horas.

Como se recuerda, la telenovela “Masumlar Apartmani” fue estrenada en Antena 3 en julio de 2021 en reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”).

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

Desde que Naci y Safiye se dijeron adiós en una emotiva despedida, la hermana mayor de Han no hace más que imaginarse cómo será el reencuentro con su amado. La joven cuenta los días para estar junto a él y darse una oportunidad en el amor.

Ese día por fin llegó y, aunque Safiye le dijo a Naci que no quería sorpresas, el profesor aparece con un ramo de flores en la mano para decirle todo lo que la ha echado de menos.

Safiye, sin creer lo que está viendo, no puede ocultar la emoción de volver a ver a Naci y ver con sus propios ojos que ha superado su enfermedad: “Ahora que has vuelto sano y salvo, ya no me importa nada más”, le dice la joven.

Naci se ha curado de su enfermedad y vuelve a casa por sorpresa para ver a Safiye (Foto: OGM Pictures)

¿QUÉ PASÓ EN ÚLTIMO CAPITULO DE “INOCENTES”?

Después de la muerte de Inci, Han fue internado en un centro psiquiátrico y se alejó por completo de su familia. Su casa se le caía encima pues cada rincón le recordaba a su amada esposa. Por eso, aunque intentó volver, poco después se arrepintió y volvió a huir.

Pero ahora parece que ha vuelto para quedarse: “Te he pedido que traigas otro plato. Han se está muriendo de hambre”, dice Hikmet, ante las caras de asombro de Gülben y Safiye que ven a Han entrar por la puerta. “Bienvenido a casa, hermano”, le dice Safiye.

Por otro lado, Gülben, que iba a regalarle a Esat el diario en el que fue escribiendo e imaginando una vida junto a él, deja a un lado a sus miedos e inseguridades, y se declara a su amado. “No quiero perder más tiempo. ¿Te casarías conmigo, Esat?”. El joven, emocionado y muy sorprendido, le dice que sí: “¿Cómo no iba a casarme?”.

Además, el patriarca de la familia Derenoglu sufrió un paro cardiaco. Rápidamente se llevan a Hikmet al hospital y allí los médicos intentan reanimarlo. Afortunadamente el anciano logra recuperarse poco a poco.