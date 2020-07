Es conocida por publicar fotos en bikini en las redes sociales. Y la modelo Demi Rose, de 25 años, volvió a hacerlo cuando compartió algunas fotos en ropa de baño muy picantes en sus Instagram Stories. Deleitando a sus más de 14 millones de seguidores, Demi luchó por contener sus atributos en su diminuta parte superior del bikini de arcoíris mientras posaba a la cámara.

Demi Rose no ha revelado su ubicación, pero sin duda está encantada de poder tomar un avión una vez más ya que, tras varias semanas, se han aliviado las restricciones de viaje tras el confinamiento por la pandemia en el Reino Unido. Se presume que la popular influencer británica se encuentra en las famosas playas de Ibiza, España, disfrutando del sol y el mar junto a sus amigas Mikayla Jane y Sabine Charlotte.

La celebridad de internet combinó el ajustado bikini arcoíris con un par de pantalones de chándal azules holgados de Aries y completó su look con unos pendientes de aro de diamante arcoíris gigantes. La modelo británica dejó boquiabiertos a sus fans con este conjunto. Es por seguro que Demi Rose se preparaba para disfrutar de un día de sol y relajo junto a sus amigos en alguna playa del Mediterráneo.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

Demi Rose revolucionó internet con su ajustado bikini arcoíris. (Instagram)

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

