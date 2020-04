El coronavirus tiene en casa a millones de personas, entre ellas a cientos de celebridades como la familia Kardashian-Jenner. Sin embargo, estar en cuarentena no es impedimento para que las hermanas más populares del espectáculo dejen de ser tendencia, como es el caso de Kourtney Kardashian.

La mayor del clan Kardashian-Jenner aprovecha este aislamiento para pasar tiempo con sus hijos, mas no deja de lado a sus millones de seguidores en Instagram deleitándolos con fotografías sin imaginar la lluvia de comentarios que desataría. ¿Qué fue lo que pasó?

A través de su cuenta oficial, la socialité de 40 años publicó una instantánea en la que aparece en lenceria con una delgada bata encima que deja al descubierto su estómago. Lo que podría ser una foto común, llamó la atención de sus más de 89 millones de fans por lucir una panza un poco abultada.

Rápidamente empezaron a comentar que la hija mayo de Kris Jenner podría estar en la dulce espera. Esta teoría no podría estar lejos de la realidad, ya que en reiteradas ocasiones se le escuchó a Kourtney, en el reality Keeping Up With The Kardashians, su deseo de convertirse en madre por cuarta vez.

En tan solo 24 horas la fotografía está por alcanzar los dos millones de ‘me gusta’, ¿estará embarazada?





Kourtney Kardashian celebró 40 años con sensual torta de cumpleaños

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

Cuarentenas privilegiadas abre el debate de la brecha social en internet