El romance se apodera de Netflix con “Irish Wish” (“Un deseo irlandés” en español), película protagonizada por Lindsay Lohan que sigue a una talentosa editora y escritora que vive enamorada en silencio del novelista con el que trabaja. Cuando Paul Kennnedy anuncia su boda con la mejor amiga de Maddie, ella no tiene más remedio que seguir ocultando sus sentimientos y acompañarlos en la celebración. Sin embargo, Maddie pasa de dama de honor a novia tras pedir un deseo en una antigua piedra irlandesa. Sueño cumplido, fin de la historia, ¿verdad? En realidad, ese es el inicio de todo, ya que la nueva vida de la escritora no es tan perfecta como anhelaba, sobre todo después de conocer a un atractivo fotógrafo. A continuación, te comparto la fecha de estreno y otros detalles de la cinta dirigida por Janeen Damian.

La película que tiene una duración de 93 minutos cuenta con el guion de Kirsten Hansen y con Brad Krevoy y Michael Damian como productores. Además, se grabó desde septiembre de 2022 en Wicklow, en la costa este de Irlanda. “Ese lugar tiene las vistas, los paisajes y la historia más épicos”, contó Ayesha Curry a Tudum. “Hay mucha historia allí, y poder explorar un poco entre los días de rodaje fue realmente genial”.

El elenco principal de “Irish Wish” lo completan actores como Ed Speleers, Alexander Vlahos, Elizabeth Tan, Ayesha Curry y Jane Seymour. A ellos se suman Jacinta Mulcahy, Matty McCabe y Dakota Lohan.

Alexander Vlahos da vida a Paul Kennnedy, un escritor que le debe su éxito a Maddie, en la comedia romántica "Irish Wish" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “IRISH WISH”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Irish Wish”, “cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie deja sus sentimientos a un lado para ser dama de honor en su boda en Irlanda. Días antes de que la pareja se case, Maddie pide espontáneamente un deseo de amor verdadero y se encuentra en una realidad alternativa donde un encuentro casual le muestra que a veces hay que tener cuidado con quién deseas. Con su sueño aparentemente hecho realidad, Maddie pronto se da cuenta de que su verdadera alma gemela es alguien completamente diferente”.

Por lo que he visto en el tráiler, Maddie sueña con casarse con Paul, pero cuando eso se vuelve realidad se da cuenta de que no es lo que realmente quería y que está enamorada de una versión idealizada de Paul. Además conoce a James, un fotógrafo por el que se siente atraída.

¿CÓMO VER “IRISH WISH”?

“Irish Wish” se estrenará en Netflix el viernes 15 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica de Lindsay Lohan solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “IRISH WISH” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 02:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 am.

España: 09:00 am.

TRÁILER DE “IRISH WISH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “IRISH WISH”

Lindsay Lohan como Maddie Kelly

Alexander Vlahos como Paul Kennnedy

Ed Speleers como James Thomas

Elizabeth Tan como Emma Taylor

Ayesha Curry como Heather

Jane Seymour como Rosemary Kelly

Jacinta Mulcahy como Olivia Kennedy

Matty McCabe como Kory Kennedy

Dakota Lohan como Finn

Ed Speleers como James Thomas, el fotógrafo de la boda de Paul, en la comedia romántica "Irish Wish" (Foto: Netflix)