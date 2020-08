Jacqueline Bracamontes y Valentino Lanús fue una de las parejas que enamoró a la audiencia por el amor que irradiaban, incluso se pensó que llegarían al altar; sin embargo, cuatro años después de un intenso romance, éste llegó a su fin.

Aunque muchos pensaban que podían retomar su relación, cada uno tomó caminos diferentes. A continuación, te contamos cómo se inició el romance de los actores y la razón principal por la que terminaron.

Tras acabar su relación, Jacky Bracamontes y Valentino Lanús volvieron a actuar en un melodrama (Foto: Televisa)

HISTORIA DE AMOR

Jacky y Valentino se conocieron en 1999 en un antro de El Pedregal. En aquella oportunidad, Lanús tenía cabello largo y al final de la noche le pidió a Bracamontes su número telefónico, pero nunca la llamó.

No obstante, la vida le tenía preparado otro encuentro al año siguiente. La actriz fue chaperona de su hermana Alina en un evento, donde le presentaron al mismo muchacho que conoció meses antes, pero tras la reunión tampoco volvieron a encontrarse, pese a que existía atracción entre ellos.

Así llegó diciembre de 2001, mes del cumpleaños de la protagonista de “Rubí”, al cual fue invitado Valentino y se volvieron a reunir nuevamente. Desde ese momento comenzaron una relación que duró más de cuatro años.

Según el protagonista de “Nada personal”, el amorío culminó porque Jacqueline quería dar el siguiente paso, pero él no se encontraba preparado. “Ese fue el detonador de la relación”, indicó a TVyNovelas.

La última telenovela de Valentino Lanús fue “Nada personal” del año 2017 (Foto: Instagram de Valentino Lanús)

LA INFIDELIDAD, LA VERDADERA RAZÓN DEL FIN DE LA RELACIÓN

Años después del fin del romance, en 2017, Bracamontes contó en su libro “La pasarela de mi vida” la verdadera razón por la que terminó con Lanús y cómo éste se justificó.

“Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos”, le dijo.

Sin embargo, ella no se hubiera enterado del mal accionar de su entonces pareja si es que un chofer y la encargada de limpieza de uno de los departamentos donde acudía Valentino hubieran callado. Ambos trabajadores le confesaron lo que hacía su novio y con quiénes.

“Yo fui capaz de meter las manos al fuego por él y después dije ¿cómo? A partir de ese momento decidí no meter las manos al fuego por nadie”, manifestó tras la ruptura.

Al respecto, Lanús dijo que eso forma parte de su pasado. “Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí pa’ delante y evolucionar, no me gusta voltear mucho para atrás si la vida está esperando. No sé qué decir, pero bueno, cada quien sus canicas (…). Tengo a mi familia y soy feliz con mi vida de ahora”.

Valentino Lanús justificó sus infidelidades asegurando que era su naturaleza (Foto: Instagram de Valentino Lanús)

TRABAJARON JUNTOS TRAS EL FIN DE SU ROMANCE

Aunque acabaron su relación, ellos se reencontraron en 2008 cuando fueron llamados a trabajar en “Las tontas no van al cielo”.

“Yo duré 4 años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer ‘Las tontas no van al cielo’ con Jaime Camil y con él de protagonista. La cosa aquí es que no nos llevamos mal porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era mi ex. No estaba tan reciente pero sí era complicado. Además, explicó que a pesar de sentirse en confianza con su expareja, fue incómodo tener que besarlo cuando ya tenía otra pareja. “De alguna forma se sentía como natural, pero fue complicado porque yo ya tenía novio”, dijo Jacky.

VIDEO RECOMENDADO

Entrada de la novela “Sortilegio”protagonizada por Jacky Bracamontes junto a William Levy

Entrada de la novela "Sortilegio"protagonizada por Jacky Bracamontes junto a William Levy

MÁS SOBRE HISTORIAS DE AMOR