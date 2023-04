Shakira no necesita presentación. Pero antes, cuando tenía 14 años, le urgía un representante para despegar su carrera en el mundo de la música. Jaume Estruch tuvo la oportunidad de hacerlo en Barcelona, España, pero rechazó a la cantante colombiana. Décadas después, la estrella bate récords, factura millones y es una de las artistas más importantes a nivel internacional. Mientras que el agente español, que sigue en el negocio, está subastando el casete de “Magia”, el primer álbum de la celebridad.

La vida de Shakira ha dado un giro importante desde junio de 2022. Su relación de más de 10 años con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, se acabó en medio de rumores de infidelidad. En medio de la marea mediática, apareció el nombre de Clara Chía Martí, la relacionista pública de 23 años que el exfutbolista terminó por oficializar hasta en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar del remezón sentimental, tras un periodo de silencio, Shakira salió con todas sus armas musicales y, con cuatro canciones, barrió con las indirectas hacia Piqué y Clara Chía. No solo hubo una revancha artística, sino también económica: la cantante amasó estos millones con sus temas “Te Felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Sessions #53 " y “TQG “.

En abril de 2023, Shakira y sus dos pequeños se mudaron a Miami, Estados Unidos, para alejarse del asedio periodístico y para seguir realzando su carrera en una nueva etapa de su vida. Un éxito que, sin embargo, le fue esquivo cuando apenas era una adolescente y que su familia intentó buscar con el agente Jaume Estruch.

Shakira enviando un beso volado en un evento público (Foto: EFE)

¿CÓMO JAUME ESTRUCH RECHAZÓ A SHAKIRA?

Jaume Estruch contó a EFE que un tío de Shakira, al que no recuerda bien, le pidió que representara a la cantante colombiana, cuando ella tenía 14 años, durante 1991. Le dio el casete de “Magia”, su primer trabajo, pero el agente español rechazó la oferta.

“Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete”, contó a la agencia de noticias.

La cinta incluye temas compuestos por una joven Shakira, como “Necesito de ti”, “Cazador de amor”, “Gafas oscuras” y “Sueños”. Su lanzamiento en Colombia no tuvo la recepción esperada, por lo que la familia buscó difundir mejor el trabajo de la adolescente con otros representantes, como Estruch en Barcelona.

“Era muy jovencita y colombiana, no lo vi nada claro (el negocio)”, fueron los argumentos de la reflexión de Jaume Estruch cuando recibió la visita del pariente de Shakira. Lejos de lamentar su decisión, teniendo en cuenta que la artista es ahora una estrella mundial, aseguró que “son cosas que pasan, una anécdota en el camino”.

De esta manera, tras la visita del tío de Shakira, el representante español y su esposa Ruth no le dieron más vueltas al asunto y se ocuparon en sus obligaciones. Eso sí, Estruch guardó el casete del cantante colombiana, con el que confirmó, años después, que la joven había alcanzado su primer éxito con “Pies descalzos” en 1996 y, después, se vino el aluvión de canciones que la llevaron a la fama mundial.

La portada del disco "Magia" de Shakira, a los 14 años (Foto: Sony Music Columbia)

¿A CUÁNTO SUBASTA JAUME ESTRUCH EL PRIMER CASETE DE SHAKIRA?

Jaume Estruch ha puesto en subasta el casete de “Magia” de Shakira por un precio de 1200 euros en el portal Todocoleccion.net. El agente español considera la cinta como una “joya” a pesar de que no se considera un seguidor acérrimo de la cantante. “Me gusta Shakira, pero no soy fan y seguro que hay alguno al que le pueda interesar”, explicó a EFE.

¿A qué se dedica Jaume Estruch? El representante español que rechazó a una joven Shakira todavía es agente de artistas, como el mago Joaquín Matas, y organizador de eventos.

