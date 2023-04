Shakira no vive más en suelo catalán pero su nombre sigue siendo bastante mentado en España. ¿La razón? La última acción que habría tomado a raíz de la misiva de su exsuegro, el papá de Gerard Piqué, en el que le comunicaba que tenía un plazo para abandonar y retirar sus pertenencias de la residencia en donde vivió con el exfutbolista del Barcelona y los dos hijos que tienen en común.

El 2 de abril de 2023, la colombiana junto a sus padres e hijos dejó Barcelona y así lo evidenció en una publicación a través de sus redes sociales. En ella, la artista agradecía a todas las personas que la ayudaron, que se hicieron sus amigos y que le permitieron disfrutar de todo lo bueno y lo malo durante más de diez años de estancia.

Sin embargo, la marcha habría causado molestia en la familia de Piqué, quien ahora tendrá que trasladarse hasta Estados Unidos para visitar periódicamente a Milan y Sasha. Algunos de los familiares de Gerard más mortificado con este nuevo escenario son los abuelos españoles: Joan Pique Rovira y Montserrat Bernabeu.

La cantante junto a sus exsuegros cuando todo era felicidad (Foto: Revista ¡Hola!)

LA CARTA DE DESALOJO QUE ENVIÓ EL PAPÁ DE GERARD PIQUÉ A SHAKIRA

Siguiendo esa línea, esa habría sido el verdadero motivo por el que Joan Piqué, progenitor de Gerard, habría decidido enviar una misiva a “Shak” en el que le comunicaba que tenía hasta el 30 de abril del presente año para dejar la casa que compartió con su hijo y cuya administración está a su poder.

La acción, como ya se sabe, molestó de sobre manera a la intérprete de “Monotonía”, quien a su entorno le hizo saber la actitud revanchista y poco empática de su ex familia política. No obstante, esa no habría sido la única reacción de la barranquillera.

Shakira dejó Cataluña junto a sus hijos, españoles de nacimiento (Foto: GTRES)

LA CARTA DE DESALOJO QUE RECIBIÓ SHAKIRA POR PARTE DE SU EXSUEGRO AFECTÓ A LOS PAPÁS DE LA COLOMBIANA

Es bastante conocido que uno de los motivos por lo que la cantautora sudamericana no concretaba su partida a Miami era el delicado estado de salud de padre, William Mebarak Chadid, quien necesitaba ser estabilizado en la clínica de Barcelona donde era cuidado.

Una vez que se logró el cometido, el señor de 91 años requería otro tipo de atención para seguir con su recuperación, tratamiento que en España no se lo pueden dar y por ello su famosa hija se apuró en conseguir un centro médico en Estados Unidos donde sí podría realizarlo.

Con las gestiones hechas y el permiso de los médicos catalanes, Shakira optó por adelantar el viaje con sus padres e hijos a Miami. En ese interín es que el Piqué papá envió una documentación en la que exigía una fecha límite para que los Mebarak abandonen el lugar que ocupaban en Cataluña.

Frente a esto y con el fin de evitar más impases, la intérprete decidió que las cosas que restaban por llevarse, en este caso implementos médicos y sanitarios para el tratamiento de su padre, sea retiradas rápidamente. Así dio cuenta la agencia Europa Press.